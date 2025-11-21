Bello enciende la alegría en navidad, sin pólvora

Bello, Antioquia

Bajo el lema, ¡Bello renace y enciende la alegría! Sin pólvora, la administración municipal de Lorena Gónzalez Ospina, en compañía de empresas privadas y el sector comercio, busca promover la idea de vivir una navidad sin pólvora y las celebraciones enfocadas en la vida, la unión y la familia.

La estrategia contará con acciones pedagógicas apoyadas por la Policía Metropolitana, Juntas Administradoras Locales y Juntas de Acción Comunal.

El municipio presentó la temática del alumbrado navideño: “Bello Renace”, un homenaje a las víctimas de la emergencia ocurrida a mitad de año en Granizal. El Parque Santander será el epicentro de la propuesta, transformando en un “jardín de luz” con 27 tótems conmemorativos y un árbol iluminado de 12 metros que permitirá recorridos internos.

“Con Bello Renace queremos decirle a la ciudadanía que somos una ciudad resiliente, y que sea un recordatorio de que a pesar de las dificultades debemos seguir adelante, debemos seguir floreciendo”, especificó Lorena González Ospina, Alcaldesa de Bello.

En total, el alumbrado sumará 300.000 luces LED, 4.000 luces meteorito, 1.700 bombillos strober, más de 700 figuras navideñas, 1.8 kilómetros de manguera lumínica y 250 drones, consolidando uno de los espectáculos navideños más destacados del Valle de Aburrá.