Rionegro impulsa campaña para evitar el uso de pólvora en las celebraciones decembrinas

Con el inicio de la temporada navideña, las autoridades de Rionegro, en el oriente antioqueño, lanzaron una campaña pedagógica para prevenir el uso de pólvora y reducir el riesgo de quemaduras, lesiones y afectaciones a personas, animales y al medio ambiente.

La jornada, realizada en articulación con la Personería Municipal, reunió a entidades locales en un formato tipo feria, con estaciones lúdicas y educativas que buscaron generar conciencia sobre las consecuencias del uso indebido de pólvora.

Bajo el mensaje “Encendamos alegrías, no heridas”, los asistentes participaron en actividades interactivas que promovieron celebraciones seguras y responsables. El CEIBA lideró una jornada de adopción y sensibilización sobre el impacto del ruido en los animales, mientras la Secretaría de Salud presentó la obra de títeres “La chispa del peligro”, enfocada en la prevención de accidentes.

“Encendamos alegrías, no heridas”

La Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Educación reforzaron los mensajes de autocuidado, respeto y convivencia, en tanto la Personería Municipal cerró la jornada con una intervención musical dirigida a niños y adolescentes bajo el lema “Sí a la vida, no a la pólvora”.

La campaña hace parte de las acciones de prevención que el municipio adelanta cada año en vísperas de diciembre, una época en la que históricamente aumentan los casos de quemados por pólvora en Antioquia. Con estas actividades, Rionegro busca promover celebraciones más seguras y conscientes, priorizando la vida y el bienestar colectivo.