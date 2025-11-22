Richard Ríos comandó clasificación de Benfica en Copa de Portugal: Así fue su gol

Richard Ríos, mediocampista titular en el esquema del técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, marcó su primer gol con Benfica, desde su llegada para la temporada en curso. El antioqueño fue titular en la clasificación de su equipo a la ronda 5 de la Copa de Portugal.

El compromiso estuvo igualado hasta el 73′, y cuando algunos aficionados pensaban en la definición desde el punto blanco, el noruego Fedrik Aursnes cobró un tiro de esquina, y Richard Ríos apareció dentro del área para enviar el balón al fondo de la red, tras un cabezazo que picó antes de ingresar.

Director deportivo de Benfica fue contundente y defendió a Richard Ríos de las críticas

Vea el primer gol de Richard Ríos con Benfica

Ríos regresó de la mejor manera de la concentración con la Selección Colombia, donde jugó el segundo partido desde el arranque, y fue sustituido al 69′ por Gustavo Puerta.

Richard Ríos, respaldado en Benfica

Benfica triunfa en la Copa de la Liga con un gol digno de Puskás, gracias a Richard Ríos: véalo acá

En la previa del enfrentamiento, Richard Ríos recibió algunos elogios del actor portugués, José Condessa, conocido principalmente por su papel en la serie de Netflix Rabo de Peixe, estrenada en 2023, quien reveló su amor por Benfica, y agregó:

“Hay que darle tiempo a Richard Ríos. Viví en Brasil, vi muchos de sus partidos y es un jugador increíble. Pero hay que tener en cuenta que tiene 43 partidos más que todos los demás”, afirmó José Condessa, antes del gol de Ríos.

José Mourinho aplaude actuación de Richard Ríos: “Necesitaba sentir el calor de la gente”

Próximo partido de Richard Ríos con Benfica

El siguiente compromiso para los dirigidos por el técnico José Mourinho será el martes 25 de noviembre por Champions Legue, donde marchan en el penúltimo puesto de la Fase de Liga, sin puntos, tras 4 jornadas.

Richard Ríos, en frustración tras otra derrota en Champions League con Benfica

El partido será ante Ajax, en Países Bajos, a partir de las 12:45 pm.