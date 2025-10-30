Benfica triunfa en la Copa de la Liga con un gol digno de Puskás, gracias a Richard Ríos: véalo acá. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images) / Gualter Fatia

¡Benfica se metió a las semifinales de la Copa de la Liga portuguesa! Este miércoles 29 de octubre, las Águilas goleron 3-0 al Tondela en el Estádio da Luz y con ello avanzaron a la siguiente instancia del certamen.

Un penalti transformado por el argentino Nicolás Otamendi al borde del descanso y un gol en el tramo final del belga Dodi Lukebakio, redondeado por el tanto en el añadido de Vangelis Pavlidis, dieron el triunfo al Benfica.

No tuvo fácil el plantel de Jose Mourinho batir la portería defendida por el español Lucas Cañizares, hijo del exportero del Valencia y Real Madrid Santi Cañizares, que mantuvo a su equipo en pie durante muchos minutos.

De hecho, el Benfica solo pudo batir la meta del Tondela gracias a un penalti provocado por una mano dentro del área de Afonso Rodrigues. Lo transformó Otamendi que puso por delante al vigente campeón del torneo al borde del intermedio.

Vea acá la jugadota de Richard Ríos para el gol de Lukebakio

Después no encontró la manera el conjunto de Mourinho de cerrar el triunfo y su clasificación estuvo en el aire hasta el minuto 83, cuando sentenció el triunfo. Fue con un gol de Lukebakio tras recibir un pase del colombiano Richard Ríos, que realizó una jugada digna de enmarcar previo a la asistencia.

Véalo todo a continuación:

En el 95′, con todo cerrado, Vangelis Pavlidis aprovechó un pase de Leandro Barreiro para batir por tercera vez a Cañizares. Con ello, Benfica cerró el triunfo y se unió al Braga, que previamente goleó al Santa Clara (5-0) de la mano del español Pau Victor, como los integrantes de la primera llave semifinal.