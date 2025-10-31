José Mourinho aplaude actuación de Richard Ríos: “Necesitaba sentir el calor de la gente”

El volante Richard Ríos continúa recibiendo buenos comentarios por su entrenador en el Benfica, el reconocido José Mourinho. En la previa del juego ante Vitoria Guimaraes, Mou elogió al antioqueño.

Sobre el reconocimiento que le dieron los aficionados a Ríos en el Estadio da Luz, el DT señaló: “Creo que es agradable para los jugadores, ellos necesitan sentir esa sensación, la gente sabe de que jugaron un buen partido”.

Y añadió al respecto, teniendo en cuenta la gran acción individual del volante colombiano para el segundo gol de su equipo en el triunfo 3-0 contra el Tondela. “Richard Ríos entró bien, esa empatía no egoísta, es nuestro objetivo”, comentó.

“Es demasiado satisfactorio para un jugador llegar a una Liga nueva y ser importante en el partido, que bien que Richard celebre en el estadio, para recibir el calor de la gente”, agregó.

Mourinho también aseguró que Richard Ríos tuvo participación en la generación del tercer gol de su equipo. Sobre lo vivido en el juego por los cuartos de final de la Copa de Portugal, concluyó: “Es bueno para su crecimiento como jugador”.

Benfica figura tercero en la Primeira Liga de Portugal con 21 puntos al cabo de nueve jornadas, ubicándose a 4 unidades del líder Porto. Este sábado estarán visitando al Vitoria Guimaraes en el Estadio Dom Afonso Henriques, a partir de las 3:30PM, hora colombiana.