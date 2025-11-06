Richard Ríos, en frustración tras otra derrota en Champions League con Benfica

Richard Ríos jugador de Benfica ante Bayer Leverkusen por la fecha 4 de la Champions League / Getty Images / SOPA Images

Benfica de Richard Ríos atraviesa por un mal momento en la Champions League, donde suma cuatro derrotas en cuatro compromisos jugados y con estos complejos resultados se ubica en el fondo de la tabla sin puntos.

A pesar de la buena actuación del colombiano en el partido ante Bayer Leverkusen, correspondiente a la fecha 4 de la fase liga de la Champions, Benfica volvió a caer, esta vez ante los alemanes por la mínima diferencia. Con esta derrota la crisis se agudiza, considerando que cayó ante Newcastle, Chelsea y Qarabağ.

Lea también: ¿Cuánto tiempo estará de baja Hakimi tras la lesión que le ocasionó Luis Díaz?: Parte médico oficial

¿Qué dijo Richard Ríos tres perder con el Bayer Leverkusen?

El volante antioqueño ha jugado 18 partidos desde su llegada a Benfica en julio del 2025, su adaptación al fútbol europeo ha sido paulatinamente, luego de una seguidilla compromisos irregulares y un autogol que le costó al equipo la derrota ante el Chelsea.

Ante esta nueva derrota con el equipo alemán, Richard Ríos no se guardó nada y mencionó, "Es una sensación de frustración. Hicimos lo que nos pidió el entrenador, pero lamentablemente, en esa jugada cometimos un error y encajamos un gol. Es difícil para nosotros. Deberíamos haber sentenciado el partido. Creamos ocasiones desde el principio, pero no marcamos. Ellos llegaron una vez y marcaron. Se complicó aún más, seguimos intentándolo, pero no pudimos".

Le podría interesar: Vincent Kompany justificó la falta de Luis Díaz sobre Achraf Hakimi: “Es la intensidad del partido”

A los dirigidos por Jose Mourinho le restan cuatro juegos en la Champions, estos serán ante Ajax (visitante), Napoli (local), Juventus (visitante) y Real Madrid (local). Si los resultados no los acompañan, serán transferidos a la Europa League.

No obstante, el jugador de la Selección Colombia se mostró optimista y añadió, “En el fútbol, ​​todo es posible. Siempre salimos a ganar, tenemos que pensar en el próximo partido. Estoy seguro de que podremos ganar y salir de esta situación en la Champions League“, en declaraciones para A Bola.