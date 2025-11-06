Richard Ríos, en frustración tras otra derrota en Champions League con Benfica
El volante colombiano habló sobre las sensaciones que tiene, luego de cuatro derrotas en la Liga de Campeones.
Benfica de Richard Ríos atraviesa por un mal momento en la Champions League, donde suma cuatro derrotas en cuatro compromisos jugados y con estos complejos resultados se ubica en el fondo de la tabla sin puntos.
A pesar de la buena actuación del colombiano en el partido ante Bayer Leverkusen, correspondiente a la fecha 4 de la fase liga de la Champions, Benfica volvió a caer, esta vez ante los alemanes por la mínima diferencia. Con esta derrota la crisis se agudiza, considerando que cayó ante Newcastle, Chelsea y Qarabağ.
¿Qué dijo Richard Ríos tres perder con el Bayer Leverkusen?
El volante antioqueño ha jugado 18 partidos desde su llegada a Benfica en julio del 2025, su adaptación al fútbol europeo ha sido paulatinamente, luego de una seguidilla compromisos irregulares y un autogol que le costó al equipo la derrota ante el Chelsea.
Ante esta nueva derrota con el equipo alemán, Richard Ríos no se guardó nada y mencionó, "Es una sensación de frustración. Hicimos lo que nos pidió el entrenador, pero lamentablemente, en esa jugada cometimos un error y encajamos un gol. Es difícil para nosotros. Deberíamos haber sentenciado el partido. Creamos ocasiones desde el principio, pero no marcamos. Ellos llegaron una vez y marcaron. Se complicó aún más, seguimos intentándolo, pero no pudimos".
A los dirigidos por Jose Mourinho le restan cuatro juegos en la Champions, estos serán ante Ajax (visitante), Napoli (local), Juventus (visitante) y Real Madrid (local). Si los resultados no los acompañan, serán transferidos a la Europa League.
No obstante, el jugador de la Selección Colombia se mostró optimista y añadió, “En el fútbol, todo es posible. Siempre salimos a ganar, tenemos que pensar en el próximo partido. Estoy seguro de que podremos ganar y salir de esta situación en la Champions League“, en declaraciones para A Bola.