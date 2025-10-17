Director deportivo de Benfica fue contundente y defendió a Richard Ríos de las críticas

El Benfica derrotó a Chaves en la tarde de este viernes 17 de octubre, partido que correspondió a la tercera jornada de la Copa de Portugal, gracias al doblete de Vangelis Pavlidis (8′)(79′). Los dirigidos por Mourinho lograron conseguir la victoria luego de tres partidos sin poder ganar.

Sin embargo, para este partido el Benfica no contó con Richard Ríos, quien estaba disputando los dos amistosos con la Selección Colombia en Estados unidos, frente a México y Canadá, países anfitriones del Mundial 2026.

El director deportivo del Benfica defendió a Ríos

Rui Costa, director deportivo del Benfica, en una entrevista con SIC mencionó que no se arrepiente de haber incorporado a Richard Ríos al equipo portugués y lo defendió: “Acaba de llegar de Sudamérica, sabemos que estos jugadores necesitan un tiempo de adaptación cuando llegan, está jugando al precio que costó [27 millones de euros], esto afecta al jugador".

Además, reveló que fue una gran sorpresa fichar a Ríos: “No pueden pensar que por su alto costo tiene que hacer 30 regates por partido y marcar 40 goles por temporada. Eso no es lo que se requiere. Es un centrocampista, no un jugador creativo. Sabemos muy bien por qué lo fichamos, sobre todo porque cuando fichamos a Ríos, fue una sorpresa poder adquirir a un jugador de su talla”.

Esta es la razón por la que no estuvo Richard Ríos

“Incluso diría que la mayoría de los jugadores que empezarán mañana no son recién llegados. No tengo ningún problema en decir que Richard Ríos no jugará mañana; es el último en llegar, no entrenó con el equipo“, indicó el técnico del Benfica sobre la ausencia de Ríos en el partido por Copa de Portugal.

José Mourinho también habló sobre el poco tiempo que tienen para preparar los próximos compromisos: ”Obviamente, prefiero perder un día por la llegada de la selección y ganar un día para preparar el otro partido. Obviamente, prefiero jugar el viernes y el martes que el sábado y el martes".

¿Cuándo vuelve a jugar Richard Ríos?

El Benfica se enfrentará con Newcastle de Inglaterra, el próximo martes 21 de octubre, en el estadio St. James’ Park a partir de las 2:00 de la tarde (hora Colombia), juego válido por la fecha 3 de la UEFA Champions League.

El equipo portugués no ha tenido un buen inicio en la Copa de Europa, pues ha caído derrotado en las dos fechas disputadas ante Qarabağ (2-3) y Chelsea (0-1), resultado que lo sitúa en el puesto 33 de 36 sin sumar ningún punto.