Pablo Dazán, regresa a la música luego de 6 años de ausencia con el tema “Si esto se acabara hoy”

Fue en el año 2014 cuando Pablo Dazán iniciaba su trayectoria musical consolidando su carrera con la canción “Fue Tan Solo Un Beso”, una de las canciones más sonadas en la radio colombiana durante casi seis meses consecutivos y que también logró proyección internacional.

Luego, en el año 2018 lanzó el EP “Mi Media Mitad”, fortaleciendo su presencia dentro del pop latino y confirmando su capacidad para conectar con el público desde la emoción y la interpretación.

Su talento lo llevó a participar en el reconocido reality musical “A Otro Nivel” donde cautivó al público y a los jurados con su capacidad interpretativa.

En 2022 recibió el Premio TVyNovelas a “Mejor Canción de Telenovela” por “Rompe” (Paulina Goto), tema que escribió junto a la propia artista y Marcela de la Garza.

En entrevista con Caracol Radio, el artista contó que estuvo fuera de la música durante los últimos 6 años y ahora regresa con un tema titulado ‘Si esto se acabara hoy’, una canción que es la carta de presentación de una nueva etapa en su vida, esta como la primera de varias canciones que vienen en camino.

“Si esto se acabara hoy habla sobre el amor que, no necesariamente es para siempre, pero que valió mucho la pena, sin tener que cuantificar por el tiempo vivido sino por lo que agregó a nuestras vidas. No tiene que hablar solo de una relación amorosa, también puede ser por familiares, amigos, mascotas, etc”, comentó el artista a Caracol Radio.

Agregó que estuvo seis años en una pausa musical, durante ese tiempo se fue a vivir a México y sucedió la pandemia, lo que lo llevó a una depresión en la que se alejó de sus metas, sus sueños y, por supuesto, de la música. Recientemente tuvo cambios en su estilo de vida que lo llevaron a retomar su pasión y volver a cantar naturalmente.

Pablo Dazán no solo es cantautor, también ha trabajado como compositor y productor junto a artistas como Paulina Goto, Juliana Velásquez, Emilio Marcos, Isabel Garcés y César Pinzón, entre muchos otros.

Entre sus planes para fin de año e inicio de 2026 tiene presentar su nueva música a todas las audiencias y regresar a Colombia para tener varias presentaciones y conectar con su público nuevamente.