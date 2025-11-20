The Weeknd rompe récord histórico: “After Hours ‘Til Dawn Tour” supera los mil millones de dólares

The Weeknd ha alcanzado un logro que lo coloca en la cima de la industria musical: su gira “After Hours ‘Til Dawn Tour” ha superado la impresionante cifra de 1.004 millones de dólares en recaudación, según datos oficiales de Live Nation. Con 7.55 millones de entradas vendidas en 153 fechas, esta gira se convierte en una de las más lucrativas de todos los tiempos, consolidando al artista canadiense como un ícono global.

La gira comenzó en Filadelfia en julio de 2022 y se extenderá hasta septiembre de 2026, recorriendo estadios en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Australia. Cada presentación ha sido un espectáculo visual y sonoro inspirado en sus álbumes After Hours, Dawn FM y el más reciente Hurry Up Tomorrow, lanzado en enero de 2025.

Este último proyecto, considerado el cierre de su trilogía conceptual, explora sonidos synth pop, darkwave y R&B, con colaboraciones de Lana Del Rey, Travis Scott, Future, Florence + The Machine, Anitta y Giorgio Moroder, y fue acompañado por una película dirigida por Trey Edward Shults, protagonizada por Jenna Ortega y Barry Keoghan.

Más allá de las cifras, la gira destaca por su producción cinematográfica, que transforma cada concierto en una experiencia inmersiva. Además, The Weeknd ha demostrado un fuerte compromiso social, donando más de 8.5 millones de dólares al XO Humanitarian Fund y al Programa Mundial de Alimentos, reafirmando su papel como artista con impacto global.

La etapa final del tour en 2026 incluirá 40 nuevas fechas, con paradas en recintos icónicos como el Stade de France en París, el Wembley Stadium en Londres y el Riyadh Air Metropolitano en Madrid, donde cerrará con dos noches históricas el 28 y 29 de agosto. Con este récord, The Weeknd se une al exclusivo club de giras multimillonarias junto a Taylor Swift y Coldplay, demostrando que su propuesta artística trasciende géneros y fronteras.

“After Hours ‘Til Dawn Tour” no es solo una gira, es una experiencia sensorial que redefine el espectáculo en vivo y marca un antes y un después en la música contemporánea.