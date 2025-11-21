Eros Ramazzotti estrena “Una Historia Importante”, su nuevo álbum con grandes colaboraciones

Eros Ramazzotti marca un nuevo capítulo en su carrera con el lanzamiento mundial de “Una Storia Importante” / “Una Historia Importante”, disponible desde el 21 de noviembre en versión italiana y española.

Este proyecto llega tres años después de su último álbum y celebra cuarenta años desde la inolvidable interpretación de “Una storia importante” en el Festival de Sanremo.

El disco incluye 15 pistas que fusionan canciones inéditas con éxitos icónicos reinterpretados junto a grandes artistas internacionales e italianos.

Entre las colaboraciones destacan Alicia Keys, Andrea Bocelli, Carín León, Giorgia, Jovanotti, Kany García, Lali, Max Pezzali y Ultimo.

El primer sencillo, “L’Aurora” / “La Aurora”, producido por Alicia Keys, ya está en rotación radiofónica. Esta versión ofrece un diálogo auténtico entre dos voces únicas, dando nueva luz a una de las canciones más íntimas del repertorio de Ramazzotti.

Entre los temas inéditos se encuentran “Festa” / “Fiesta”, “Domani” / “Mañana”, “Solo insieme a te” / “Solo junto a ti”, “Stupide parole romantiche” / “Estúpidas palabras románticas” y “5 secondi” / “5 segundos”. El sencillo “Il mio giorno preferito” / “Mi día preferido” logró un récord histórico al alcanzar el #1 de EarOne Airplay en la semana de su lanzamiento.

Otra novedad es “Buona stella”, escrita con Elisa, presentada en vivo durante el World Tour Gala Première en el Ziggo Dome de Ámsterdam.

El álbum también incluye colaboraciones memorables: Carín León aporta su sello en “Otra como tú”.

Lali transforma “Fuego en el fuego” en una explosión rítmica, y Kany García reinventa “Una emoción para siempre” en la versión española. En la italiana, Ultimo se suma a este clásico, mientras que Giorgia y Andrea Bocelli participan en nuevas versiones de “Quanto amore sei” y “Se bastasse una canzone”.

“Una Historia Importante” estará disponible en formatos especiales: vinilos dobles, ediciones deluxe y autografiadas. Tras el éxito del World Tour Gala Première, Ramazzotti anuncia el UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, que comenzará el 14 de febrero en París, recorrerá 30 países y llegará a los estadios italianos desde el 6 de junio de 2026. Las entradas para la fecha cero en Mantua estarán disponibles desde el 21 de noviembre en ramazzotti.com.