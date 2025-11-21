La cantautora colombo-irlandesa Katie James presenta “Don Aurelio”
El nuevo trabajo de Katie es una cumbia que celebra el amor en la madurez, con la producción musical de Juancho Valencia y un video rodado en el corazón del eje cafetero.
Katie James, la cantautora que se enamoró de Colombia, presenta su nuevo sencillo “Don Aurelio”, una cumbia inspirada en la historia de amor real entre su madre, Jenny James (81), y su vecino campesino, Don Aurelio. Con esta canción, Katie celebra el amor en la madurez, ese que vuelve a encender el brillo en los ojos y demuestra que nunca es tarde para enamorarse.
Producida por el maestro Juancho Valencia (fundador y director de Puerto Candelaria), “Don Aurelio” marca una nueva faceta musical en la trayectoria de la artista: una cumbia suave, romántica y bailable que combina la calidez del Caribe con la sensibilidad poética de Katie. La canción invita a redescubrir la ternura, la alegría y la vitalidad que florecen a cualquier edad. “Compuse ‘Don Aurelio’ unos meses después de que mi madre se enamorara. Quise contar esa historia porque me conmovió ver cómo el amor sigue siendo posible, real y poderoso, sin importar los años”, asegura Katie James.
El videoclip oficial, dirigido por Leo Carreño, fue filmado en Buenavista, Quindío, es una carta de amor al campo colombiano. Rodado en formato cinematográfico y con actores naturales, el video retrata a una pareja mayor que se reencuentra en un mercado de pueblo y termina bailando en un concierto, rodeada de música, colores y celebración. “Nunca había grabado un video con tantas personas. Fue un reto precioso. La energía del pueblo, los actores y la música hicieron que todo se sintiera como una fiesta de verdad”, recuerda Katie.
Con una estética que mezcla realismo rural, poesía visual y el encanto del eje cafetero, la pieza construye un relato luminoso sobre la belleza del amor maduro y la calidez de las tradiciones. “Don Aurelio” es una invitación a bailar, sonreír y creer en los nuevos comienzos. Puede escucharse con un café en la mañana o en la pista de baile, recordando que el amor, como la música, no tiene edad.