Luis Fonsi y Demi Lovato reviven:“Échame la culpa” en vivo tras 8 años de su estreno

La noche del viernes 22 de mayo de 2026 quedará grabada en la memoria de los fanáticos de la música pop: Luis Fonsi y Demi Lovato interpretaron en vivo “Échame la culpa” por primera vez en ocho años.

La última vez que ambos artistas habían compartido escenario con este tema fue en marzo de 2018, en Miami.

Desde entonces, la canción se convirtió en un himno del espanglish, reflejando cómo la música del siglo XXI derriba fronteras idiomáticas y culturales.

Con su mezcla de inglés y español, el tema transformó el clásico lamento del desamor en un diálogo vibrante y rítmico que unio a las audiencias globales.

El esperado reencuentro se produjo en el marco del It’s Not That Deep Tour, la octava gira musical de Demi Lovato, diseñada para promocionar su noveno álbum de estudio.

Esta gira marca el regreso de la cantante a los grandes escenarios tras tres años sin realizar un tour principal.

La serie de conciertos comenzó el 13 de abril de 2026 en el Kia Center de Orlando, Florida, y tiene previsto concluir el 12 de septiembre en el prestigioso festival Rock in Rio, en Río de Janeiro, Brasil.

En este contexto, la aparición de Luis Fonsi como invitado especial fue uno de los momentos más destacados de la gira, reafirmando la vigencia de una colaboración que trascendió idiomas y fronteras.

El público recibió la actuación con ovaciones y cánticos, demostrando que “Échame la culpa” sigue siendo un referente de la música pop latina y anglosajona.

La química entre Fonsi y Lovato en el escenario recordó por qué la canción se convirtió en un fenómeno mundial en 2017, alcanzando millones de reproducciones y consolidando a ambos artistas como figuras clave en la evolución del pop contemporáneo.

Más allá de la nostalgia, el regreso de este dúo simboliza la fuerza de las colaboraciones internacionales y el impacto del bilingüismo en la música actual.

En un mundo cada vez más interconectado, canciones como “Échame la culpa” demuestran que la mezcla de culturas no solo es posible, sino que genera momentos inolvidables.