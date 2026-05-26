Fuerza Regida desata la locura y cierra: “el festival Sueños 2026″con una noche histórica en Chicago

LAS VEGAS, NEVADA - MAY 25: (EDITORIAL USE ONLY) (L-R) Khrystian Ramos, Moisés López, Jesús Ortíz Paz, José Garcia and Samuel Jáimez of Fuerza Regida attend the 52nd American Music Awards at MGM Grand Garden Arena on May 25, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Bryan Steffy/FilmMagic) / Bryan Steffy

Fuerza Regida se adueñó del Festival Sueños en Chicago, cerrando la edición con un espectáculo donde cantaron sus más grandes exitos.

El Festival Sueños es el evento latino más grande de Chicago y uno de los más importantes de Estados Unidos.

Celebrado cada año en Grant Park, reúne a miles de asistentes en un fin de semana dedicado a la música, la cultura y la gastronomía latina.

Desde su primera edición en 2022, Sueños ha crecido hasta convertirse en una tradición que no solo celebra la diversidad musical del reguetón a los corridos.

En una conversación previa con Billboard, Fuerza Regida recordó que en la edición inaugural de Sueños participaron sin figurar en lo más alto del cartel.

Cuatro años después, regresaron como headliners (cabezas del cartel), cumpliendo lo que ellos mismos habían “manifestado”.

Tras el éxito de su álbum IIIXPANTIA (2025) y su creciente dominio en la escena de los corridos, el ascenso parecía inevitable.

El show estuvo marcado por la espontaneidad y la presencia de invitados sorpresa como Chuyin, de Street Mob, apareció para “Pues ya ni pedo”; Chino Pacas regresó al escenario con “Qué onda”.

El espectáculo también tuvo que enfrentar pausas. Más de una vez, el show se detuvo para atender a fans desmayados, con carritos atravesando la multitud. La intensidad recordó al “efecto Michael Jackson”: una sobrecarga emocional que llevó a algunos al límite.

Lo que sigue para la banda es llevar esa misma intensidad a los estadios de Estados Unidos con el This Is Our Dream Tour, que arranca el 18 de junio en Petco Park, San Diego.