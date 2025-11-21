El perreo se viste de gala con Yandel Sinfónico

El reggaetón nació en la calle, pero este año se viste de gala sin perder su esencia. Yandel, una de las leyendas más influyentes del género urbano, llega a Colombia con “Yandel Sinfónico”, una experiencia que transforma los clásicos del perreo en un espectáculo de gran formato con orquesta en vivo el 28 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá.

Más que un concierto, es una evolución del flow: calle, pero elegante. Un encuentro entre la energía del barrio y la majestuosidad sinfónica, donde cada sección de la orquesta vibra al ritmo del beat y cada acorde eleva el poder del reguetón. Durante más de dos décadas, Yandel ha sido una figura esencial en la historia de la música urbana. Ahora, con este formato, el artista puertorriqueño reafirma su legado mientras invita al público a vivir una versión distinta de su música: una que combina fuerza, sofisticación y emoción.

Cortesía: "Yandel Sinfónico” Ampliar

La cita será el próximo 28 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, donde miles de fanáticos podrán presenciar este viaje musical que une dos mundos en un mismo escenario. Últimas entradas disponibles a través de www.tuboleta.com. Una noche para celebrar la cultura urbana con estilo, en un formato que promete ser histórico. Los Meet & Greet están disponibles únicamente para quienes ya cuentan con su entrada al show. Código de vestuario sugerido: Calle, pero elegante.