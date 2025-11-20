Rosalía rompe récords: cinco debuts en el No. 1 de Billboard con su álbum ‘LUX’

Rosalía vuelve a hacer historia en la música global con una hazaña sin precedentes: cinco debuts en el No. 1 de las listas de Billboard en la misma semana. Con fecha del 22 de noviembre, la artista española se convierte en la primera en lograr esta marca, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes del panorama musical actual.

Su cuarto álbum de estudio, ‘LUX’, arranca en la cima de las listas Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y World Albums, demostrando la versatilidad y el alcance internacional de su propuesta artística.

Además, el LP debuta en el No. 4 del Billboard 200, la lista general más importante de Estados Unidos, donde Rosalía consigue por primera vez entrar en el Top 10, un logro reservado para las estrellas globales.

Este éxito confirma la evolución de Rosalía desde sus inicios con el flamenco experimental hasta convertirse en un ícono que trasciende géneros y fronteras. ‘LUX’ es un proyecto ambicioso que fusiona sonidos latinos, clásicos y contemporáneos, reafirmando su capacidad para innovar y sorprender.

Cada lanzamiento de Rosalía se convierte en un fenómeno cultural, y este nuevo álbum no es la excepción.

En los últimos años, la artista ha acumulado premios y reconocimientos, pero este récord en Billboard marca un punto de inflexión en su carrera.

Ningún otro artista había logrado dominar simultáneamente tantas listas tan diversas, lo que habla de la amplitud de su impacto y la conexión con públicos de todo el mundo.

Con este logro, Rosalía no solo reafirma su liderazgo en la música latina, sino que también se posiciona como una fuerza creativa global. ‘LUX’ promete ser uno de los discos más comentados y escuchados del año, y su debut histórico en Billboard es solo el comienzo de una nueva era para la estrella española.