“Wicked: Por Siempre” un viaje emocionante por la amistad, el valor y la verdad

Un final épico, emotivo y lleno de espectáculo visual en “Wicked: Por Siempre” (Wicked: for Good), el musical que se convirtió en un fenómeno cinematográfico, conquistando al mundo con su magia se encuentra en salas de cine desde 20 de noviembre. Dirigida por Jon M. Chu y protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, la película es un espectáculo visual, una gran producción y un gran nivel actoral, nos sumergen rápidamente en la historia.

En esta ocasión, veremos a Elphaba y Glinda enfrentando las consecuencias de sus decisiones mientras descubren que la verdadera magia está en la amistad, el perdón y la empatía, llevando la historia a su punto más intenso y conmovedor, profundizando en temas como el coraje, la compasión y la búsqueda de la verdad. A medida que Elphaba es perseguida por defender lo que cree justo y Glinda intenta mantener la paz en Oz, ambas descubren el poder de la empatía y la comprensión.

Cortesía: Universal Pictures – Película “Wicked: Por Siempre” Ampliar

En “Wicked: Por Siempre”, tras desafiar al régimen totalitario del Mago en Oz, Elphaba debe enfrentarse a su identidad como Bruja Mala del Oeste. Mientras tanto, el Mago ha otorgado a Glinda el título de Glinda la Buena y un estatus público como defensora de la nación frente a Elphaba. Las dos brujas deben tomar decisiones que sellan sus destinos en esta segunda entrega de la adaptación del popular musical de Broadway.

El diseñador de producción Nathan Crowley, ganador del Óscar, reconstruye y amplía los escenarios icónicos con majestuosos paisajes, castillos flotantes y un asombroso camino de ladrillos amarillos, formado a partir de un millón de tulipanes reales. El vestuario del también ganador del Óscar Paul Tazewell eleva la elegancia y simbolismo de cada personaje: los vestidos burbuja de Glinda, los tonos oscuros y poderosos de Elphaba y las túnicas de tormenta de Madame Morrible reflejan su evolución emocional. La música de Stephen Schwartz y John Powell devuelve la emoción del musical con nuevas melodías que resonarán en el público. “Wicked: Por Siempre”(Wicked: for Good) se encuentra disponible en salas de cine colombianas.