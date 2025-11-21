Renunció el director de la Aeronáutica Civil, general José Henry Pinto Rodríguez

A través de un comunicado oficial, la Aeronáutica Civil informó que el actual Director General, José Henry Pinto, presentó su renuncia ante el Presidente Gustavo Petro por motivos personales. El oficial continuará en sus funciones hasta que Presidencia oficialice su salida.

El General llevaba seis meses en el cargo

José Henry Pinto Rodríguez asumió el cargo de Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil el 14 de mayo de 2025.

Trayectoria y experiencia del exdirector José Henry Pinto Rodríguez

El Brigadier General (RA) José Henry Pinto Rodríguez cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en el sector defensa y en la aviación nacional, trayectoria respaldada por entidades oficiales.

Antes de asumir la Dirección General de la Aeronáutica Civil, ocupó la Dirección del Club Militar y previamente fue subdirector de Unidad Especial en el Comando General de las Fuerzas Militares en 2016.

Entre 2015 y 2021 también se desempeñó como administrador financiero en la empresa Transpacíficos. Su hoja de vida en el registro público de la Función Pública confirma estos roles, consolidándolo como un oficial con amplia formación operativa, administrativa y estratégica.

“Durante su gestión el Brigadier General Pinto ha liderado importantes avances para el desarrollo aeronáutico del país, fortaleciendo la conectividad aérea, la modernización de la infraestructura y la capacidad operativa de nuestros aeropuertos”, agregaron desde la Aeronáutica.

Antes de su salida se presentó el proyecto de modernización del espacio aéreo en Medellín

La Aeronáutica Civil avanza en la puesta en marcha del Concepto de Operación del Espacio Aéreo Noroccidente (CONOPS MDE), una estrategia diseñada para mejorar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad del tránsito aéreo en la región de Medellín y sus áreas de influencia.

El rápido crecimiento de las operaciones, especialmente hacia el Pacífico colombiano, ha generado congestión, saturación de frecuencias y mayores riesgos operacionales. Para enfrentar estos retos, la Aerocivil está reestructurando el espacio aéreo mediante la implementación de navegación basada en desempeño (PBN), la creación del Flight Information Center (FIC) Medellín y el fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS).

“Tras la pandemia, la región noroccidental y la ruta Medellín–Bogotá se cuentan entre las más demandadas de Latinoamérica, lo que exige un nuevo concepto operacional para ordenar y dinamizar el tráfico”, explicó Jorge Saltarín, secretario de Servicios a la Navegación Aérea.

Otros detalles de la reestructuración

El CONOPS MDE se desarrollará en cinco fases entre 2025 y 2026. Entre los avances previstos figuran el refuerzo de la frecuencia 127.2 en el sector Pacífico, la entrada en operación del nuevo FIC Medellín y la implementación de procedimientos PBN en los aeropuertos de Bahía Solano y Nuquí para diciembre de 2025. También continúa la codificación de corredores del aeropuerto Olaya Herrera y la adopción de procedimientos RVFFP para las pistas 20 y 02.

Con estas acciones, la Aerocivil proyecta reducir la carga de los controladores, disminuir retrasos, bajar emisiones de CO₂ y aumentar la capacidad del sistema para atender la creciente demanda aérea del país, consolidando a Colombia como referente regional en gestión moderna del espacio aéreo.