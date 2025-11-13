Vuelve el riesgo en la operación aérea en Cúcuta

Mal estado de la pista en el aeropuerto internacional Camilo Daza. / Foto: Cortesía para Caracol Radio Cúcuta.

Cúcuta

La emergencia vivida en las últimas horas por los pasajeros del vuelo comercial de Avianca que cubría la ruta Bogotá-Cúcuta dejó al descubierto el grave deterioro que tienen las pistas de aterrizaje en esta zona del país.

La situación se produjo luego que la aeronave terminará encallada, con los pasajeros al interior por más de una hora y media y en medio de una alerta por la falta de reacción aun plan de contingencia que permitiera la evacuación de los ocupantes del avión.

Uno de los pasajeros le contó a Caracol Radio lo vivido “como es posible que en aeropuerto internacional pasen estas cosas.No tienen escalera, no tienen bus para transportador pasajeros Nos fueron llevando que en diez minutos resolvían, y así paso el tiempo, encerrados y sin reacción oportuna para una situación que pudo ser mas compleja”.

Otro pasajero manifestó que “si hubiese cogido con más velocidad ese bache que hubiera pasado. Ahí iba a coger la curva para carretear para entrar a la zona de parqueo, pero si hubiera cogido la pista con más velocidad, que hubiese podido pasar...”

La preocupación se sigue elevando, las tripulaciones de los vuelos comerciales han alertado sobre las dificultades para moverse en más de 600 metros de la pista de aterrizaje.

Ayer Avianca en un comunicado público admitió las dificultades y exhortó a las autoridades para que se pueda realizar la operación en condiciones óptimas.

Pese a que este es un servicio público esta atravesando una serie de dificultades en medio del silencio que guarda la Aeronáutica Civil, La Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesión aeropuertos del Oriente.

El riesgo es latente y sobre el panorama hay una jugosa inversión para contratación por 60 mil millones de pesos, que esta colgada en el Secop desde hace dos años pero esta no avanza, esta prácticamente paralizada por la Aerocivil.

A esto se suma que pese a la compleja situación que tiene esa área de infraestructura del aeródromo, la Aeronáutica Civil no hace uso de las otras modalidades de contratación pública teniendo en cuenta la situación de emergencia, que se ha vuelto reiterativa, colocando la operación aérea en riesgo en esa terminal.

En la actualidad el aeropuerto internacional de Cúcuta cumple más de doce operaciones aéreas nacionales y una internacional .

A ello se suman, las actividades aéreas que se desarrollan por acciones humanitarias, asistenciales y por el trabajo de orden público de la fuerza pública en Norte de Santander.

Por ahora no hay respuesta de la Aeronáutica Civil frente a la situación que se registra en el aeropuerto de la ciudad de Cúcuta, en el oriente del país y que hoy genera preocupación en las autoridades locales y regionales como también en los usuarios.