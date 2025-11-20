Gustavo Petro designó como nuevo ministro de Justicia encargado a Andrés Idárraga

El presidente, Gustavo Petro designó al actual secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, como el nuevo ministro de Justicia encargado, según fuentes de Casa de Nariño consultadas por Caracol Radio.

Esta decisión se toma luego de que el exmagistrado, César Tulio Valencia declinara asumir el cargo para el cual había sido anunciado por temas de salud.

Lea más información: César Julio Valencia Copete rechaza designación para ser ministro de Justicia y el Derecho

Idárraga ha sido uno de los funcionarios más cercanos al presidente Petro, quién ha estado a cargo de la Secretaría de Transparencia denunciando ante la Fiscalía y otras instancias varios casos de corrupción. Asumirá las responsabilidades administrativas y de coordinación del despacho mientras la Presidencia define un nuevo candidato para ocupar el cargo en propiedad.

Desde el pasado 27 de octubre, cuando se firmó el decreto por medio del cual se aceptó la renuncia de Eduardo Montealegre, sigue vacante el puesto de quien se convertiría en el cuarto titular de la cartera de Justicia del Gobierno Petro -luego de la salida, primero de Néstor Osuna, y luego de Angela María Buitrago-.

Por casi un mes estuvo en encargo Augusto Ocampo, pero ahora asume, en esa misma circunstancia, Andrés Idárraga.

Lo cierto es que, el nuevo minjusticia que asuma en propiedad para lo que resta del ejecutivo, se enfrentará a una serie retos. Sacar adelante dos proyectos que despiertan, desde ya, un ambiente complejo en el país: la iniciativa para convocar a una asamblea Nacional Constituyente y la de la Ley de Sometimiento de grupos criminales.

De otro lado, tendrá que trabajar en recomponer la relación con la rama judicial. Y, ocuparse de la crisis del sistema penitenciario y carcelario.