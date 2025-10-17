Aerocivil: operación aérea en Colombia no está en riesgo

Tras conocerse una carta enviada al presidente de Gustavo Petro por parte de la creación de controladores aéreos del país alertando fallas en la infraestructura de navegación aérea de los aeropuertos y la precarización de las condiciones laborales, la aeronáutica civil que la operación aérea en Colombia no está en riesgo y se busca garantizar la estabilidad laboral de todos los trabajadores del sector.

El Coronel Andrés Felipe Otero, director de operaciones de la navegación aérea de la Aeronáutica Civil, explicó que Colombia cuenta con un sistema de comunicaciones, navegación y vigilancia redundante, es decir, un modelo que permite que en el momento en el que un sistema falle, entre otro inmediatamente a respaldarlo.

“Como cualquier sistema, cualquier equipo, falla, se puede dañar un motor de un radar, inmediatamente hay un equipo especializado que funciona 24 horas dentro de la aeronáutica que va inmediatamente a arreglar eso. hemos tenido fallas eléctricas, no por culpa de la aeronáutica, sino por culpa de los proveedores de energía eléctrica. Inmediatamente van los técnicos, conectan las plantas para que el sistema siga funcionando. Por eso te digo, nosotros hacemos parte de un ecosistema en cuanto a seguridad operacional y somos una mínima parte, pero hay un ecosistema muchísimo más grande donde todo el mundo aporta para poder lograr que esa seguridad operacional nos garantice que las operaciones aéreas sean seguras”, explicó el coronel Otero.

Noticia en desarrollo...