Superintendencia de Transporte ordenó a Wingo ajustar web para tiquetes a personas con discapacidad

La Superintendencia de Transporte, ordenó a la aerolínea WINGO modificar de manera inmediata en su página web la información que entrega durante el proceso de compra de tiquetes para personas con discapacidad. En el caso que la aerolínea no cumpla con esta medida dentro de los próximos cinco días, se multará con 500 SMMLV.

Esto debido a unas denuncias que recibieron el pasado 1 de octubre de 2025 en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, en donde presuntamente habrían negado el abordaje tres mujeres con discapacidad, de talla baja y usuarias de silla de ruedas, quienes viajaban en la ruta Bogotá – Medellín.

“No podemos permitir que la desinformación o la falta de claridad en los procesos se conviertan en nuevas barreras para la movilidad. Cada persona, sin excepción, debe poder ejercer su derecho a moverse con dignidad y en igualdad de condiciones”, dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Por su parte el Superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave señaló que“las personas con discapacidad, cuentan con protección constitucional reforzada en Colombia, dado que el Estado tiene la obligación de garantizar su inclusión y participación plena en la sociedad. En este contexto, la información sobre accesibilidad en el transporte aéreo resulta esencial, pues permite planificar los desplazamientos y evitar nuevas barreras físicas o sociales que limiten su autonomía”.

Caso de discriminación en Aeropuerto El Dorado a personas discapacitadas

El hecho se presentó en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá el pasado 1 de octubre 2025, cuando Laurelin Alvarado Rodríguez, Aida Yolima Rodríguez y Christelle Alvarado, mujeres de talla baja y usuarias de silla de ruedas sufrieron un aparente caso de discriminación por parte de la aerolínea Wingo.

Las mujeres, manifestaron su inconformismo por medio de redes sociales. “No nos dejan viajar porque nosotras no podemos viajar solas, que porque necesitamos la asistencia de pasillo” expresó Laurelin.

Igualmente, “si no hay dentro del avión alguien a cargo de nosotras como si fuéramos unas niñas chiquitas y como si las personas con discapacidad no fuéramos totalmente suficientes, que tendremos que tener un supervisor porque si no ellos no se hacen cargo” señaló Christelle.

El argumento por parte de la Aeronáutica Civil al momento de responder ante lo ocurrido fue que si “no la dejaron embarcar fue por temas de seguridad del avión” ya que, según la entidad, en caso de que se presente una emergencia sería “peligroso que no se pudieran valer por sí mismas”.

Por su parte, Katherine Eslava, subdirectora de Desarrollo y Competitividad de Turismo Bogotá calificó este hecho como “inaceptable y alarmante, pues no solo vulnera derechos humanos fundamentales, sino que representa un claro incumplimiento de normas nacionales e internacionales que rifen la atención a personas con discapacidad en entornos de transporte y turismo”, expresó.

Turismo Bogotá y el Distrito también se pronunciaron mostrando su solidaridad con las usuarias discriminadas y expresando el rechazo de estos actos, anunciando que se van a tomar acciones institucionales para velar por un turismo incluyente.

¿Qué respondió la aerolínea?

Ante los hechos de presunta discriminación que se presentaron con tres mujeres de talla baja y movilidad reducida el 1 de octubre en el Aeropuerto El Dorado. La aerolínea Wingo se pronunció frente a lo sucedido, argumentando que, según el reglamento aeronáutico y sus instrucciones, era necesario el acompañamiento a las pasajeras, que fue el causante del disgusto en las usuarias.

“Wingo se permite aclarar que las pasajeras recibieron acompañamiento por parte del equipo en tierra y fueron reacomodadas en un vuelo posterior ese mismo día, una vez se realizaron las verificaciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar durante el viaje” expresó la aerolínea.