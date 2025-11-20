Personería formuló pliego de cargos a exsecretario de Cultura por no pago en festival Miradas

Medellín

La Personería Distrital de Medellín abrió un proceso disciplinario formal contra el exsecretario de Despacho Álvaro Osmar Narváez Díaz, por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del Festival de Cine y Artes Audiovisuales Miradas Medellín 2023.

Según la investigación del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, las decisiones tomadas durante la organización del evento habrían generado un grave impacto económico y reputacional para el sector cultural de la ciudad.

Entre los hallazgos de la Personería de Medellín se destaca una deuda cercana a los 327 millones de pesos, producto de la falta de pago a artistas, curadores y proveedores, afectando a más de 114 artistas y empresas locales, nacionales e internacionales.

La Personería señala que Narváez habría permitido la continuidad del festival pese a conocer su inviabilidad financiera, lo que habría vulnerado la confianza del sector. Además, la entidad identificó una práctica sistemática de vincular personas sin contratos formales, recurriendo a promesas verbales o comunicaciones informales, desconociendo garantías laborales y legales básicas.

Por estos hechos, el exfuncionario habría incurrido presuntamente en una falta disciplinaria gravísima, cometida a título de dolo. El caso será remitido al Área de Decisión Disciplinaria, donde continuará el proceso de juzgamiento con garantía plena del debido proceso.

Detalles del caso

Por estos hechos cometidos en la administración del entonces alcalde Daniel Quintero, contratistas, proveedores y artistas denunciaron falta de pago en sus honorarios y ausencia de respuesta ante los reclamos.

Ante el escándalo y las investigaciones, el exsecretario Álvaro Narváez presentó su renuncia al cargo el 22 de diciembre de 2023.