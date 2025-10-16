Los datos y personas que cruzan los casos de Área Metropolitana y Aguas Vivas

Medellín, Antioquia

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y en el predio Aguas Vivas evidencian un cruce de nombres y contratistas que se cruzan. Los expedientes muestran cómo los mismos actores han tenido participación en contratos millonarios.

En el caso del Área Metropolitana, uno de los principales imputados es Misael Cadavid López, exjefe de Bomberos de Itagüí, quien ya fue enviado a la cárcel. La Fiscalía lo señala de direccionar convenios que comprometen más de 18.000 millones de pesos. Su trayectoria está ligada al exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, con quien trabajó en distintos cargos de confianza.

Cadavid, cuando fue gerente del Hospital La María, entregó un contrato de 23.000 millones de pesos a IDC Inversiones para la construcción de una torre médica. En 2017, la Cámara Colombiana de la Infraestructura denunció que se trataba de un “pliego sastre” hecho a la medida de ese contratista.

IDC Inversiones y su vínculo con Aguas Vivas

El nombre de IDC Inversiones también aparece en el proceso de Aguas Vivas. La empresa fue una de las propietarias del predio donde se proyectó el desarrollo inmobiliario que hoy está bajo investigación de la Fiscalía.

En este caso, está imputado Juan Diego de Jesús Moreno Barón, exrepresentante legal de IDC, señalado de haber intervenido para apropiarse recursos del distrito de Medellín.

Lea también: Piden investigar posible detrimento por retiro de Daniel Quintero de la consulta del Pacto Histórico

Lea también: Daniel Quintero dejó plantadas a más de mil personas en evento en Caucasia y cancela en Apartadó

IDC Inversiones es propiedad de Luis Felipe Agudelo, cercano al exgobernador Pérez. Agudelo fue dueño del predio Las Brisas, que terminó en manos de la familia del exmandatario. Este vínculo refuerza la tesis de la Fiscalía sobre un entramado empresarial que operó en diferentes escenarios de contratación pública.

Funcionarios designados y conexiones políticas

Las coincidencias no se limitan a contratistas. En el caso del Área Metropolitana figura María Yaneth Rúa García, supervisora de los contratos con Bomberos de Itagüí, la otra persona a la que enviaron a la cárcel. Su nombramiento en provisionalidad se dio en 2012, cuando el director del AMVA era Carlos Mario Montoya.

Montoya también está imputado en el proceso de Aguas Vivas, esta vez por su rol como secretario de Gestión Territorial en la alcaldía de Daniel Quintero. Su carrera política lo vincula, además, a la gobernación de Luis Pérez, donde ejerció como secretario de Salud.

En ese mismo periodo coincidió con Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, quien se desempeñó como director del banco de proyectos de la Gobernación de Antioquia. Estos cruces entre funcionarios muestran cómo un mismo círculo de designaciones aparece en los dos procesos judiciales.