Grave accidente en la vía Zipaquirá-Ubaté deja una persona muerta y tres heridas

En la mañana de este viernes 21 de noviembre se presentó un fuerte accidente en el corredor de Cogua - Ubaté, el cual conecta a los municipios de Zipaquirá y Ubaté.

Según información del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, este hecho dejó un saldo de una persona muerta y tres heridas.

El incidente se presentó entre un camión de carga pesada que colisionó contra otros dos vehículos particulares.

“Se presenta una colisión, al parecer por la pérdida del control de uno de ellos que se queda sin frenos, según testimonios del sitio", aseguró el Capitán de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán.

El fuerte choque iba a ser atendido por su cuerpo de uniformados; sin embargo, kilómetros antes de llegar al lugar de los hechos el camión se accidentó porque una mascota se atravesó en vía, generando el volcamiento del vehículo.

“En el momento de respuesta por parte de Bomberos de Cogua se presenta un accidente con el vehículo de bomberos, que no tiene nada que ver con el accidente; simplemente un perro que iba pasando por la vía se atravesó al vehículo de emergencia, y por evitar colisionar contra el perrito el camión de volcó. Los bomberos no están lesionados“, señaló el Capitán Farfán.