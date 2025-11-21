El Bazar de Chapi llega nuevamente para celebrar la Navidad en Bogotá

Bogotá D.C

Bogotá se prepara para celebrar la Navidad de manera distinta; que reviva las celebraciones en los barrios, en comunidad.

Desde la localidad de Chapinero se está organizando una nueva edición del ‘Bazar de Chapi’, que este año se celebrará en el Centro de Felicidad de Chapinero (CEFE).

El 13 y 14 de diciembre, el Bazar de Chapi llega en su novena edición para invitar a la comunidad a reencontrarse con lo tradicional de la Navidad colombiana, apoyando el talento, la creatividad y la sostenibilidad local.

Durante esos dos días, más de 120 emprendimientos locales mostrarán sus ofertas gastronómicas, de moda, arte y bienestar.

“En esta edición del Bazar de Chapinavidad le estamos apostando a conmemorar toda esa Navidad colombiana que tanto nos enorgullece, desde los jingles, la comida, la natilla, la música decembrina, las tradiciones de los aguinaldos, las novenas. Mejor dicho, vamos a tener una oferta cultural gratuita muy amplia entre charlas, talleres y conciertos y más de 120 marcas locales para encontrar un buen regalo de Navidad”, aseguró Ramón Neira, productor general de Distrito CH.

Además el espacio también contará con una programación cultural. En la tradicional Sala Taller, iconica del Bazar, habrá lugar a para talleres gratuitos de aprendizaje, creación y descubrimiento para los asistentes, emprendedores y aliados externos.

También se realizarán catas de café, conversatorios con expertos acerca de ciudad, cultura, autocuidado y sostenibilidad y talleres de collage, música, yoga, dibujo y hasta serigrafía.

Habrá música en vivo, shows familiares para todas las edades, activaciones interactivas, una piñata, juegos tradicionales, rifas y propuestas gastronómicas locales.