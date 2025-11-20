UE hará millonaria inversión para crear empleos sostenibles en Antioquia, Caldas y Valle del Cauca

Medellín

La Alianza Empleos Verdes anunció el inicio de una estrategia conjunta para promover empleo digno, sostenible e inclusivo en Colombia, con énfasis en jóvenes, mujeres en toda su diversidad, personas con discapacidad y población en procesos de reincorporación, especialmente en contextos vulnerables.

La iniciativa reúne a la Unión Europea y a las fundaciones empresariales Berta Martínez, Conconcreto, Greenland, Haceb, HIAS Colombia, Imusa, Mineros y Uniban, que trabajarán de la mano con sus compañías matrices y con actores clave como gobiernos locales, academia y gremios. El proyecto cuenta con una inversión de 3,3 millones de euros y buscará impactar a más de 2.000 personas, 100 empresas y 200 líderes en 28 municipios de Antioquia, Caldas y Valle del Cauca.

Como socio estratégico de Colombia, la Unión Europea respalda esta alianza en el marco de Global Gateway, su estrategia global de inversión sostenible que promueve conexiones “más humanas, digitales y verdes”.

“Fundaciones de empresas que van de transporte, de producción del agro, de minería, de todo tipo de ámbitos, de producción industrial también, que se juntan para promover transición verde y empleo de calidad. Y nosotros, lo que hacemos, Unión Europea, es poner fondos para ayudar estas organización a juntarse, a formar esta alianza”, destacó el embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié.

¿Cómo funcionará la alianza?

Desde los territorios, las fundaciones ofrecerán rutas de formación en habilidades socioemocionales, vocacionales y técnicas, ajustadas a las necesidades del mercado laboral. A la par, las empresas vinculadas diseñarán y habilitarán vacantes pertinentes con estándares de sostenibilidad y buenas prácticas sectoriales para facilitar la vinculación y permanencia laboral.

Los primeros sectores de intervención serán agroindustria, minería responsable, industria, sector hospitalario y construcción sostenible, con posibilidad de ampliarse a otras cadenas productivas

“Tanto el beneficiario final, que es la persona que se puede emplear, como la empresa generen una dinámica de desarrollo y de sostenibilidad con nuevas plazas. Entonces son nuevas plazas, es una oferta general de desarrollo y es una oferta enfocada en que haya vinculación sostenible y permanente”, detalló Juliana Ciro Peláez, directora de la Alianza Verde.

La Alianza funcionará como un espacio de coordinación entre cooperación internacional, empresas, fundaciones y Estado, impulsando estudios sectoriales, pilotos demostrativos y guías de buenas prácticas que puedan servir como insumo para políticas locales y nacionales en empleo verde e inclusivo.