La obra “Pórticos”, será restaurada por la Concesión Túnel Aburrá Oriente y AkzoNobel

La obra “Pórticos” del maestro Hugo Zapata, será restaurada por la Concesión Túnel Aburrá Oriente y AkzoNobel Foto: Concesión Túnel Aburrá Oriente

Esta intervención se realiza en el marco de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín – BIAM.

Durante ocho semanas, y usando más de 35 galones de recubrimientos especializados, se restaurarán los seis grandes marcos que conforman la obra.

“Para hacer un homenaje a la memoria del maestro Hugo Zapata, desde la Concesión Túnel Aburrá Oriente y nuestro accionista mayoritario Odinsa, hemos liderado una alianza con AkzoNobel, para la restauración de la obra Pórticos ubicada en el acceso al aeropuerto José María Córdova“, mencionó Carlos Preciado, gerente de la Concesión Túnel Aburrá Oriente.

Pórticos fue creada en los años 80 y ganó el Primer Premio del Concurso Nacional de Escultura para el aeropuerto. Sus grandes marcos verticales actúan como ventanas que enmarcan el paisaje. La restauración incluye una limpieza extrema, incluyendo el retiro de oxidación y la aplicación de recubrimientos epóxicos y poliuretano, devolviendo así los colores originales y protegiendo la estructura a futuro.

Durante los trabajos habrá cierres parciales en la vía hacia el aeropuerto, los cuales serán informados con anticipación para afectar lo menos posible la movilidad.

Esta alianza reafirma el compromiso de las empresas con la protección del patrimonio artístico y la identidad visual del territorio, especialmente en un punto tan simbólico como la entrada al aeropuerto más importante de Antioquia.