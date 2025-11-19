Alcaldía y Gobernación anuncian inversión de $856 mil millones para culminar la Vía al Mar en 2026

Antioquia

La Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia anunciaron una inversión conjunta por $856.000 millones para asegurar la culminación de la Vía al Mar, un proyecto de 37,7 kilómetros que integra 18 túneles, 30 puentes y varios tramos de vía a cielo abierto.

Entre estas estructuras se encuentra el Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, conocido como el Túnel del Toyo, que con 9,7 kilómetros será el más largo de América. Con el cierre financiero, ambas administraciones prevén que el corredor completo podrá ponerse en operación en diciembre de 2026, reduciendo el tiempo de desplazamiento entre Medellín y el Urabá antioqueño a 4 horas y 30 minutos.

Composición del proyecto y estado de avance

La Vía al Mar está dividida en dos tramos. El primero, entre Cañasgordas y Giraldo, tiene 18,2 kilómetros, 7 túneles, 17 puentes y 4,4 kilómetros de vía a cielo abierto, con un avance del 99%. El segundo tramo, entre Santa Fe de Antioquia y Giraldo, abarca 19,4 kilómetros, 11 túneles, 13 puentes y 13,3 kilómetros de vía a cielo abierto, con un avance estimado del 64%. Ambos sectores se articulan para conformar un corredor que busca mejorar la conexión del centro del departamento con la región de Urabá y la salida al mar.

Aportes financieros

Durante el anuncio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que el Distrito destinará $342.000 millones adicionales para garantizar la continuidad del proyecto. “Es importante decir que nos comprometemos a que desde el Distrito de Medellín, desde los recursos de los ciudadanos, se termine esta obra tan importante con un aporte adicional de 342.000 millones de pesos" indicó. El alcalde agregó que estos recursos ya están contemplados dentro del proyecto de presupuesto que será discutido por el Concejo de Medellín.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que la inversión departamental será de $514.000 millones para cubrir los requerimientos técnicos y financieros del corredor. “Ese esfuerzo que hacemos en este tramo que la Nación abandonó por más de 850.000 millones de pesos, y que en los presupuestos de ninguno de los dos entes territoriales podía cerrarse, no solo podrá completarse gracias a la inversión de la Alcaldía de Medellín, sino que también implicará una inversión por parte de la Gobernación de Antioquia de 514.000 millones de pesos”. Según el mandatario, este año ya se encuentran ejecutados alrededor de $214.000 millones.

Una obra prevista para entregar en 2026

Con los aportes anunciados por ambas administraciones, el proyecto alcanza los recursos necesarios para avanzar hacia su etapa final. La Vía al Mar es considerada una de las infraestructuras de movilidad más relevantes para el occidente de Antioquia y permitirá mejorar la conexión logística y turística entre Medellín, el Urabá y la vía al mar.