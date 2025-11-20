Presunto abuso sexual a una niña en La Unión: ofrecen recompensa de $500 millones por el responsable

La Unión - Antioquia

Una madre llevó a una menor de edad al hospital local del municipio de La Unión, donde afirmó que había sido víctima de agresiones físicas y presuntamente sexuales, por lo que fue valorada y se activó el código fucsia, pero luego de esto fue trasladada a un centro asistencial de mayor complejidad. La fiscalía asumió la investigación del caso y es la entidad encargada de determinar el tipo de agresión del que fue víctima.

La alcaldesa de esta población del Oriente de Antioquia, Carmen Judith Valencia Moreno, rechazó este hecho que puso en riesgo a la menor de siete años y manifestó que la investigación actualmente se encuentra en curso. Además, se ha informado que se ha brindado el apoyo para el restablecimiento de los derechos y apoyando a las autoridades para esclarecer estos hechos.

“La niña fue víctima de violencia como mujer contra la mujer. Rechazamos rotundamente este tipo de eventos contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde la gobernación de Antioquia, se ha dispuesto una recompensa hasta de quinientos millones de pesos por clara, contundente, que pueda dar con el paradero del responsable de estos hechos”, manifestó Carlos Andrés Rojas, Comisario de Familia.

También aclaró que por ahora no pueden detallar qué tipo de violencia fue víctima la menor; por ello piden colaboración de la comunidad para que denuncien al responsable de este caso y a las autoridades celeridad en la investigación para determinar lo ocurrido.