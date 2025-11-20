Durante el 2025 se ha reportado el fallecimiento de 39 personas por movimientos en masa en Antioquia

Antioquia

Las lluvias en Antioquia han causado múltiples emergencias por inundaciones, descargas eléctricas y movimientos en masa, este último como evento natural más reportado este año en el departamento de Antioquia. Por lo que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN) recomienda a las autoridades locales hacer un monitoreo constante de laderas y reporte oportuno de situaciones que puedan desencadenar el evento.

Según el Dagran, durante el 2025 se han registrado 292 movimientos en masa, causando el fallecimiento de 39 personas. El caso más reciente es del menor de 3 años en la población de Tarazá en el Bajo Cauca , donde a la vivienda donde estaba con sus padres le cayó un derrumbe. Pero las subregiones donde se ha reportado el mayor número de emergencias por deslizamientos de tierra son: Oriente, Suroeste, Occidente y Valle de Aburrá.

“Tenemos que evitar que esta situación siga ocurriendo. Hay que estar muy alertas a los árboles que se estén inclinando, a la caída de rocas, a movimientos inusuales que se presenten en la casa. Y ante todo, a seguir las recomendaciones que desde los consejos municipales de gestión de riesgos están dando. Evitemos construir en alta pendiente, evitemos disponer aguas residuales o aguas de los acueductos que estén pendiente abajo, porque son los grandes generadores de deslizamientos”, recomendó Carlos Mario Zuluaga Gómez, director encargado del Dagran.

Agrega la entidad que, para evitar estas situaciones, han trabajado en la mitigación, como la siembra de árboles que ayudan a amarrar el terreno, además de la inversión económica con obras civiles en zonas con algún tipo de riesgo.