Francisco López tras derrota de Santa Fe con Bucaramanga: “No puedo reclamarle nada al grupo”

Atlético Bucaramanga venció a Independiente Santa Fe 1-0 en el Estadio Américo Montanini gracias al gol de cabeza de Luciano Pons, e inició su camino en cuadrangulares de Liga Colombiana, escoltando a Tolima en el grupo B, con tres puntos vitales frente al defensor del título.

En rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador interino del cuadro cardenal, Francisco López, dio su análisis de la derrota, y explicó la falla de sus jugadores.

Declaraciones de Francisco López

“Faltó anotar, tuvimos 4 opciones claras más los remates de media distancia, ser precisos en el último cuarto. Para ganar hay que hacer un gol más que el rival”, declaró el técnico.

“Un partido de finales, de cuadrangulares, de los 8 mejores equipos de Colombia, que se desequilibra en una pelota quieta. No logramos encontrar el camino para marcar pese a que tuvimos casi 50 minutos, un hombre de más. Intentamos de todas las formas y no marcamos, pero no puedo reclamarle nada al grupo cuando se entrega de la forma en que se entregó”, analizó.

Sobre el siguiente compromiso, programado para el sábado 22 de noviembre a las 5:00 pm, ante Fortaleza, quien solo perdió 4 partidos en el semestre en curso, el entrenador interino enfatizó:

“No solo Fortaleza nos complica, todos los cuatro equipos. Pese a que en algún momento decían que este cuadrangular era más fácil y demás, los ocho equipos que clasificaron son de excelente rendimiento. Este equipo (Bucaramanga) se para muy bien, tiene una idea de juego fiel a su trabajo, un gran entrenador (...) Eso son las finales”, sentenció.

Rendimiento de Independiente Santa Fe en el semestre

‘El León’ clasificó a cuadrangulares en la última jornada, cuando se impuso ante Alianza en Bogotá y solo suma 6 derrotas en la Liga Colombiana 2025-2, después de conquistar su décima estrella, en junio de 2025.

Durante el semestre en curso, Santa Fe sufrió la partida del técnico Jorge Bava, y en su reemplazo, el profesor Francisco López asumió el cargo de manera interina hasta el final de 2025.

A continuación las estadísticas del equipo durante la Liga Colombiana 2025-2:

