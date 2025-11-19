Grupo B de los cuadrangulares: Así quedaron las posiciones tras triunfo de Tolima sobre Fortaleza

Fortaleza y Tolima abrieron los cuadrangulares finales del fútbol colombiano en el estadio de Techo / Colprensa.

Deportes Tolima pegó primero en el inicio de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El equipo de Ibagué, que cuenta con el punto invisible en la zona al haber terminado segundo en el Todos Contra Todos, se impuso como visitante en el Estadio Metropolitano de Techo.

El jeugo en la capital del país se definió con un gol de Adrián Parra, exjugador del equipo capitalino, a los 32 minutos, tras una jugada generada sobre la banda izquierda, que el atacante remató de zurda al interior del área, venciendo en el segundo poste al portero Jordan García.

El juego estuvo acompañado de un fuerte aguacero, el cual terminó obligando al árbitro Carlos Betancur a detener el partido durante varios minutos, luego de superado el minuto 70 del compromiso.

Tabla de posiciones del Grupo B

Pos Equipo Puntos Partidos Diferencia 1 Tolima* 3 1 +1 2 Bucaramanga 0 0 0 3 Santa Fe 0 0 0 4 Fortaleza 0 1 -1

Bucaramanga Vs. Santa Fe

Este miércoles, en el Estadio Américo Montanini, se jugará el otro encuentro del Grupo B entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, dicho partido dará inicio a las 6:30PM.

Partidos fecha 2

Sábado 22 de noviembre

[5:00PM] Santa Fe Vs. Fortaleza

[7:30PM] Tolima Vs. Bucaramanga