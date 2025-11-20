Liga Colombiana tabla de goleadores: Luciano Pons iguala a Francisco Fydriszewski y aprieta la lucha

¡Comenzaron las finales del fútbol colombiano! Esta semana se han disputado los partidos correspondientes a la primera fecha de los cuadrangulares y desde ya empieza a perfilarse la lucha por el título de Navidad.

Es preciso recordar que en este fin de año no solo se entregará el título de campeón nacional, sino también el Botín de Oro, galardón otorgado al máximo goleador del segundo semestre en Colombia.

Pons iguala a Fydriszewski y aprieta la lucha por ser el goleador de la Liga

Aunque en las últimas fechas del todos contra todos se apretó la lucha por el envidiable premio, varios de los futbolistas en disputa quedaron eliminados con sus respectivos equipos y perdieron la posibilidad de seguir luchando. Como ejemplo de lo anterior aparecen Carlos Lucumí de Alianza Valledupar y Yoshan Valois del Deportivo Pasto, quienes cerraron el semestre con 10 tantos.

Los que sí permanecen en la lucha son los argentinos Francisco Fydriszewski del Independiente Medellín y Luciano Pons del Atlético Bucaramanga con 11 anotaciones cada uno. Ambos comparten el liderato de la clasificación, luego de que Pons le diera la victoria al cuadro santandereano en su duelo ante Independiente Santa Fe.

𝐷𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑎 𝐿𝑢𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜 𝐷𝑎𝑛𝑖𝑒𝑙 𝑃𝑜𝑛𝑠 ¡𝐆𝐎𝐋𝐄𝐀𝐃𝐎𝐑!❤️‍🔥 pic.twitter.com/cQXPUUMnxz — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) November 20, 2025

Más abajo en la clasificación, se encuentran Brayan León del Medellín con 8 goles y Steven Rodríguez del Junior, Harold Santiago Mosquera de Santa Fe y Emilio Aristizábal de Fortaleza con 6 goles cada uno.

Tabla de goleadores de la Liga Colombiana 2025

Pos. Futbolista Goles Partidos Estado 1. Francisco Fydriszewski 11 17 Activo 2. Luciano Pons 11 19 Activo 3. Carlos Lucumí 10 15 Eliminado 4. Yoshan Valois 10 19 Eliminado 5. Brayan León 8 13 Activo

A modo de curiosidad, desde el segundo semestre del 2019, la Liga Colombiana no tiene un extranjero como ganador del Botín de Oro. El último en lograrlo fue Germán Ezequiel Cano con el Independiente Medellín, equipo con el que consiguió 13 anotaciones.

