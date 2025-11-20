Dimayor confirmó fechas y horarios de las jornadas 3, 4 y 5 de Liga Colombiana 2025-2
Prográmese con los partidos de cuadrangulares por el FPC
En la previa del enfrentamiento entre Atlético Nacional y América de Cali por el cierre de la fecha 1 de los cuadrangulares finales de Liga Colombiana 2025-2, Dimayor confirmó las fechas y horarios de las fechas 3, 4 y 5, programadas desde el martes 25 de noviembre hasta el jueves 4 de diciembre.
Junior inició los cuadrangulares con victoria sobre DIM: tabla de posiciones del grupo A por Liga
Independiente Santa Fe, defensor del título, cayó en su debut en el grupo B frente a Atlético Bucaramanga en calidad de visitante, y deberá enderezar su camino durante la siguiente jornada, el sábado 22 del mes en curso ante Fortaleza, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Este grupo es liderado parcialmente por Tolima, que además de vencer a ‘Los Amix’, en Bogotá, cuenta con la ventaja deportiva del punto invisible’, en caso de empatar en puntos con otro club.
Liga Colombiana tabla de goleadores: Luciano Pons iguala a Francisco Fydriszewski y aprieta la lucha
En el grupo A, Junior se impuso en casa frente a DIM (primero del Todos Contra Todos), y lidera la zona a la espera del resultado entre verdolagas y escarlatas.
Programación fechas 3, 4 y 5 de Liga Colombiana
Tabla de reclasificación: así quedó con las victorias de Junior y Bucaramanga en cuadrangulares
De acuerdo con el calendario publicado por Dimayor, así será el camino para los equipos en cuadrangulares que se ilusionan con conquistar la segunda estrella de 2025:
Fecha 3
Martes 25 de noviembre
- 7:30 pm - Independiente Santa Fe vs. Tolima
Estadio Nemesio Camacho El Campín
Miércoles 26 de noviembre
- 6:30 pm - Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza
Estadio Américo Montanini
- 8:30 pm - Atlético Nacional vs. Junior
Por definir
Jueves 27 de noviembre
- 7:30 pm - América de Cali vs. Independiente Medellín
Estadio Pascual Guerrero
Bucaramanga vence a Santa Fe: así queda la tabla del Grupo B en cuadrangulares Liga Colombiana
Fecha 4
Sábado 29 de noviembre
- 5:30 pm - Tolima vs. Santa Fe
Estadio Manuel Murillo Toro
- 8:00 pm - Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga
Estadio Metropolitano de Techo
Domingo 30 de noviembre
- 6:30 pm - Junior vs. Atlético Nacional
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
- 8:00 pm - Independiente Medellín vs. América de Cali
Estadio Atanasio Girardot
Fecha 5
Miércoles 3 de diciembre
- Fortaleza vs. Independiente Santa Fe
Estadio Metropolitano de Techo
- Atlético Bucaramanga vs. Tolima
Estadio Américo Montanini
Jueves 4 de diciembre
- Junior vs. América de Cali
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
- Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
Estadio Atanasio Girardot
La penúltima jornada de la fase final del campeonato todavía no tienen horario establecido por la máxima autoridad del FPC.