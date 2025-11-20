Dimayor confirmó fechas y horarios de las jornadas 3, 4 y 5 de Liga Colombiana 2025-2

En la previa del enfrentamiento entre Atlético Nacional y América de Cali por el cierre de la fecha 1 de los cuadrangulares finales de Liga Colombiana 2025-2, Dimayor confirmó las fechas y horarios de las fechas 3, 4 y 5, programadas desde el martes 25 de noviembre hasta el jueves 4 de diciembre.

Independiente Santa Fe, defensor del título, cayó en su debut en el grupo B frente a Atlético Bucaramanga en calidad de visitante, y deberá enderezar su camino durante la siguiente jornada, el sábado 22 del mes en curso ante Fortaleza, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Este grupo es liderado parcialmente por Tolima, que además de vencer a ‘Los Amix’, en Bogotá, cuenta con la ventaja deportiva del punto invisible’, en caso de empatar en puntos con otro club.

En el grupo A, Junior se impuso en casa frente a DIM (primero del Todos Contra Todos), y lidera la zona a la espera del resultado entre verdolagas y escarlatas.

Programación fechas 3, 4 y 5 de Liga Colombiana

De acuerdo con el calendario publicado por Dimayor, así será el camino para los equipos en cuadrangulares que se ilusionan con conquistar la segunda estrella de 2025:

Fecha 3

Martes 25 de noviembre

7:30 pm - Independiente Santa Fe vs. Tolima

Estadio Nemesio Camacho El Campín

Miércoles 26 de noviembre

6:30 pm - Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza

Estadio Américo Montanini

8:30 pm - Atlético Nacional vs. Junior

Por definir

Jueves 27 de noviembre

7:30 pm - América de Cali vs. Independiente Medellín

Estadio Pascual Guerrero

Fecha 4

Sábado 29 de noviembre

5:30 pm - Tolima vs. Santa Fe

Estadio Manuel Murillo Toro

8:00 pm - Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga

Estadio Metropolitano de Techo

Domingo 30 de noviembre

6:30 pm - Junior vs. Atlético Nacional

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

8:00 pm - Independiente Medellín vs. América de Cali

Estadio Atanasio Girardot

Fecha 5

Miércoles 3 de diciembre

Fortaleza vs. Independiente Santa Fe

Estadio Metropolitano de Techo

Atlético Bucaramanga vs. Tolima

Estadio Américo Montanini

Jueves 4 de diciembre

Junior vs. América de Cali

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Estadio Atanasio Girardot

La penúltima jornada de la fase final del campeonato todavía no tienen horario establecido por la máxima autoridad del FPC.