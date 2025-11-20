Autoridades no descartan que ataque en la vía Medellín–Costa Caribe fuera contra el Ejército

Las autoridades investigan si el atentado con explosivos ocurrido en la vía Medellín–Costa Caribe, en jurisdicción del municipio de Yarumal, habría sido planeado para atacar a un convoy militar que transitaba por la zona.

El hecho generó temor entre los habitantes del Norte del departamento. En este tramo de la carretera hay paso controlado a un carril, regulado con pare y siga.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, explicó que, aunque el caso está en verificación, no se descarta que los explosivos hubieran sido instalados para impactar a unidades del Ejército o de la Policía.

“No sabemos si esos explosivos estaban sembrados esperando el paso de un convoy militar o policial; no sabemos si se les explotó de manera no controlada. En eso está precisamente la Fuerza Pública”, afirmó.

¿Trabajos en la vía?

La vía permaneció cerrada por más de cinco horas, tanto por el deterioro generado en la calzada como por el riesgo de que hubiera otros artefactos en el sector. Equipos especializados debieron verificar el área antes de permitir nuevamente el paso de vehículos.

La región mantiene una compleja situación de orden público por la presencia de varios grupos armados ilegales. En este corredor actúan las disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, que se disputan el control territorial.

Aunque ninguna autoridad lo confirma oficialmente, este ataque podría estar relacionado con la reciente captura de alias ‘Richard’, señalado como uno de los principales cabecillas del Frente 36 de las disidencias, estructura que delinque de manera articulada con otros grupos en el Norte de Antioquia.