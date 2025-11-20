Medellín

Desde mañana se encenderán los alumbrados navideños en Envigado; habrá cierres viales

El municipio tendrá 10,5 kilómetros de alumbrado, con cierres viales programados para garantizar la seguridad.

Foto: Alcaldía de Envigado.

Maria José Rueda Bohórquez

Envigado, Antioquia

Este viernes 21 de noviembre, Envigado dará inicio oficial a la temporada navideña con el encendido del alumbrado “Destellos de Navidad 2025”, un evento que reunirá a las familias alrededor de la tradición, la música y la luz. La celebración se extenderá hasta el 18 de enero de 2026.

Fiesta desde la tarde

A las 4:00 p.m. arrancará una comparsa desde la cancha de El Dorado hacia el parque principal. El show central iniciará a las 6:00 p.m. con artistas nacionales como Hebert Vargas, JR Quintero y sus Hispanos, y El Andariego. El evento será transmitido por las redes de la Alcaldía de Envigado desde las 6:00 p.m.

El alumbrado es fruto del trabajo de 63 artesanos que, durante meses, elaboraron más de 12.000 figuras navideñas con 7.000 metros de tela decorativa y 15 toneladas de estructura metálica. En total, el municipio tendrá 10,5 kilómetros de vía iluminada.

La ruta navideña inicia en el Puente Fundadores, donde los Tres Reyes Magos recibirán a los visitantes bajo la estrella más grande del recorrido. El camino continúa hacia un pequeño Belén en la Biblioteca Débora Arango y culmina en el parque principal.

El Parque El Dorado ofrecerá el espectáculo “Destellos de Navidad”, del 23 de noviembre al 31 de diciembre, con funciones a las 6:00, 7:00, 8:00 y 9:00 p.m. La inauguración contará con Parranda y Kandela y la batucada Kipara.

Cierres viales por el desfile y el encendido navideño

Con motivo del desfile de comparsas y el encendido del alumbrado “Destellos de Navidad 2025”, este viernes 21 de noviembre se aplicarán cierres viales parciales entre las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m.

Entre el 21 de noviembre y el 22 de diciembre, se implementarán cierres parciales desde las 4:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. en las calles 38 sur y 37 sur, entre las carreras 43A y 41, para proteger el desarrollo de las actividades artísticas y culturales del Parque Principal.

Las autoridades recomiendan planear los desplazamientos, tomar rutas alternas y considerar posibles variaciones en los tiempos de viaje. Las rutas de transporte público no tendrán desvíos, pero podrían registrar demoras por pasos controlados.

