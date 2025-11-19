La guerrilla del ELN podría ser la responsable del atentado terrorista en Yarumal

Yarumal- Antioquia

Recordemos que ese ataque terrorista ocurrió a la altura del kilómetro 42+150, sector Ventanitas, vereda La Candelaria de Yarumal, donde al parecer, el grupo guerrillero ELN destruyó un tramo de la vía . Caracol Radio conoció que en el lugar fue hallado un brazalete de ese grupo, por lo que las primeras pesquisas señalan que sería el responsable.

Este medio de comunicación también conoció de fuentes de la zona que, al parecer, este ataque terrorista sería en retaliación por la reciente captura de alias Richard, uno de los principales cabecillas del frente 36 de las disidencias. Ya que los dos grupos delinquen articulados en esos territorios del norte de Antioquia, aunque por ahora ninguna autoridad se refiere a esta hipótesis de manera oficial.

#Atención I Caracol Radio conoció que en el lugar donde dinamitaron la vía en Yarumal, se encontró un brazalete del ELN, lo que direcciona la investigación hacia esa ese grupo como responsable del ataque. Recordemos que alias Matías es el cabecilla en el norte. pic.twitter.com/pq1A9z8yf3 — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) November 19, 2025

Transportadores de Carga

Aunque la vía fue habilitada a un carril a las 5 p.m., cuatro horas y media después del ataque, Anderson Quiceno, director nacional de la Asociación de Transportadores de Carga ATC, también criticó el accionar de las autoridades civiles departamentales y nacionales porque estos reiterados hechos en el país lo tienen en jaque.

#Atención I Ya hay paso a un carril para todo tipo de vehículos en la vereda La Candelaria de Yarumal. Los vehículos de carga están siendo evacuados del lugar. pic.twitter.com/apmri1Idxt — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) November 19, 2025

“Lo otro que llama la atención es precisamente toda esa inversión en seguridad que viene haciendo la gobernación de Antioquia, y no sabemos dónde están ni las camionetas, ni los carros, ni las motos, e inclusive todos los apoyos logísticos que tiene la fuerza pública para poder evitar este tipo de atentados terroristas. Y más ahora en un departamento donde, si se mira con lupa, desde que inició el gobierno del presidente Petro y desde que inició la administración del actual gobernador Andrés Julián Rendón, pues básicamente los atentados terroristas y la situación de extorsión y situación de infraestructura del departamento es muy deteriorada”.

Agrega que el gobierno nacional debe dejar actuar a la fuerza pública en materia de seguridad para que se pueda anticipar a estos hechos y hace otra petición ante las discusiones entre el presidente Petro y el gobernador Rendón.

“A que no vuelvan un objeto político, la seguridad de las vías del departamento y la tranquilidad de los antioqueños, a través de que hoy en día están gobernando, tanto en el departamento como en las principales ciudades y en los principales municipios del departamento”.

Reacción de Fenalco

El gremio de comerciantes en Antioquia, a través de la directora María José Bernal, rechazó este reciente ataque contra la infraestructura vial que afecta principalmente a la comunidad y los transportadores de carga.

“Rechazamos categóricamente el ataque terrorista perpetrado el día de hoy en la vía Medellín Costa Atlántica, a la altura de Yarumal. Esto solo confirma lo que venimos denunciando desde hace muchos meses, y es que la paz total es un fracaso total. Se ve en jaque la logística, la movilidad y también la economía de la región”, agregó la agremiada.

Durante la tarde, la vía quedó habilitada a un carril con pare y siga ante los arreglos urgentes. Ahora se analiza el tipo de obras.