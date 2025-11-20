Armenia está en alerta por riesgo de deslizamientos, las zonas de ladera en monitoreo

Armenia

En el marco de las actuales condiciones climáticas, el coordinador de la oficina municipal de gestión del riesgo de la ciudad Omgerd, Javier Vélez dio a conocer que a pesar de las constantes precipitaciones no se han generado mayores emergencias.

Sostuvo que están en monitoreo permanente con las 34 zonas de alto riesgo que en su mayoría son viviendas construidas en sectores de ladera lo que podría originar deslizamientos.

Resaltó que de acuerdo con los pronósticos a mediados del mes de diciembre será la segunda temporada de lluvias del presente año y los efectos por la presencia de temporada de huracanes hasta finales de este mes.

“No tuvimos reportes relacionados pues con el tema de afectaciones en viviendas u otras estructuras. Primeros días de diciembre es la segunda temporada de lluvias para el año 2025. Presencia de temporada de huracanes todavía hasta finales de este mes. Lo que hace pues es que digamos que esta segunda temporada de lluvia sea un poco más compleja que la primera de inicio de año", destacó.

Añadió: “Lógicamente el tema de lo que nos genera toda la nubosidad y todas las tormentas en el mar Caribe afectan los prácticamente la parte climatológica en el centro del país".

Sostuvo que los días de sol genera que los terrenos se liberen de toda el agua que los satura evitando que se originen los deslizamientos.

“En ese momento estamos en alerta naranja para el municipio de Armenia por el tema de deslizamientos. Precisamente los días de sol lo que hace es que el terreno se libere un poquitico de todas esas aguas que lo saturan y que los deslizamientos no se nos generen", afirmó.

Entre las recomendaciones dijo que es fundamental la correcta canalización del agua porque muchas de las contingencias se generan por el mal manejo de agua lluvia.