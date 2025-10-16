La autoridad ambiental en el Quindío realiza monitoreo a 13 puntos críticos en medio de las lluvias

Armenia

Cada vez incrementan las lluvias en el departamento por lo que se generan las acciones por parte de las autoridades competentes para prevenir emergencias.

Precisamente el seguimiento incluye sectores identificados en los municipios de Génova, Pijao, Calarcá y Salento.

Génova:

-Sector La Floresta, vereda San Juan Alto

-Sector Las Peñas, vereda Pedregales

-Sector El Pensamiento, vereda Río Gris

-Sector Escuela, vereda El Cedral

Pijao:

-Sector Vía Baragán–Génova, vereda Los Balsos

-Sector finca La Diamantina (Cárcava), vereda Las Pizarras

-Sector Puente Calle 11, quebrada El Inglés

Calarcá:

-Sector La Escuela, vereda Travesías

-Parque Ecológico Relleno Villa Karina

-Zona de Dominio Minero Las Américas, vía a La Línea

-Quebrada El Cofre, corregimiento La Virginia

Salento:

-Socavón, vereda El Agrado

-Prevención y apoyo a las administraciones municipales

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del departamento, Juan Esteban Cortés reconoció que uno de los puntos en los que establecen el monitoreo con drones es el de las cárcavas del municipio de Pijao con el fin de evitar saturación de humedad que pueda provocar una erosión.

“Pasamos de la temporada de menos lluvias a la temporada de más lluvias. Septiembre es ese mes conector que lleva de una temporada a la otra. Todo ha estado dentro del rango normal de lluvias. Hemos estado por encima del rango del año pasado. Recordemos que el 2024 fue un año muy seco, hidrológicamente hablando. Hemos estado dentro del promedio multianual", afirmó.

Destacó que siempre septiembre será un mes caracterizado por ser de transición de menos lluvias a más lluvias y por ahora todo ha estado dentro del rango normal de lluvias, aunque por encima del rango del año anterior porque fue muy seco.

Informó que establecen el monitoreo correspondiente en los puntos erosivos que son cuatro con los que cuenta el departamento, los caudales y niveles de los ríos.

“Nosotros permanecemos siempre monitoreando puntos erosivos, monitoreando los caudales y los niveles de los ríos. Nosotros en el departamento del Quindío tenemos cuatro puntos erosivos identificados que le hacemos monitoreo permanente a fin de que esto pues no vaya a generar una afectación tanto a vidas humanas como a recursos naturales y continuamos desde el desde el área de gestión del riesgo de nuestra entidad articulando con los consejos municipales de gestión del riesgo, a fin de actuar de la manera más inmediata y mantener todos estos eventos de variabilidad climática en el radar de la entidad", mencionó.

Destacó: “Nosotros evaluamos esas cárcavas, nosotros mantenemos haciendo un monitoreo permanente, lo hacemos con inspecciones oculares, como tú lo dices, con los drones. Los drones hoy nos permiten evidenciar alteraciones en la geoforma de estos taludes. muy pendientes al incremento de las lluvias y que ello no vaya a generar pues un incremento o una saturación de humedad en estos terrenos".

Añadió que trabajan de la mano con los municipios para generar información técnica que sirva de base para la toma de decisiones y la priorización de obras de mitigación.