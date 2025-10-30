Con maquinaria amarilla atienden derrumbes provocados por las lluvias en la cordillera del Quindío

Armenia

En las vías de los municipios de Córdoba, Pijao y Filandia, los organismos de socorro atienden derrumbes que han provocado cierre de carreteras debido al incremento de las lluvias

En Caracol Radio Armenia hablamos con Vanessa Katherine Rincón secretaria de Infraestructura del departamento del Quindío que entregó el reporte de las atenciones por deslizamiento de tierra en la región.

En esta época invernal, la gobernación del Quindío a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura se encuentra con toda su maquinaria disponible para poder atender los diferentes derrumbes que se presenten en todo el departamento. En este momento estamos trabajando en el municipio de Córdoba. El fin de semana se recogieron 220 metros cúbicos de material en la vía secundaria Carniceros, Vereda La Concha.

Tenemos pendiente trabajar también en Siberia y jardín bajo 1, 2 y alto. Nos llegaron unas nuevas solicitudes de Pijao y de Filandia.

¿Cuál es el proceso que se tiene que hacer para poder atender esta solicitud?

La funcionaria explicó “Lo primero es que cada municipio cuenta con la Udegerd, LA Unidad Departamental de Gestión de Riesgo, esta debe ir a hacer una visita técnica y con base a esta visita técnica enviar este reporte a la Udegerd departamental, que realiza visita técnica y aparte de eso nos envía a nosotros la secretaría infraestructura, un comunicado, un informe donde se evidencie, donde nosotros miramos el tamaño, la cantidad de metros cúbicos y más para poder enviar la maquinaria.

Tenemos las tres pajaritas activas para poder enviarlas o retroexcavadoras y tenemos las volquetas.

Atención a vía en mal estado en zona rural de Circasia

La Secretaría de Aguas e Infraestructura del Gobierno del Quindío continúa apoyando los trabajos en vías terciarias del departamento. Desde el pasado 20 de octubre, la Maquinaria Amarilla de la Gobernación, adelanta labores en la vereda Barcelona Baja del municipio de Circasia.

En esta zona se ejecutan actividades de mantenimiento vial y limpieza de cunetas, utilizando maquinaria compuesta por motoniveladora, retroexcavadora, vibro compactadora y volqueta.

Atención a vía rural en Circasia, Quindío. Foto: Cortesía gobernación del Quindío Ampliar

El tramo total de la vía tiene una longitud aproximada de entre 7 y 8 kilómetros, de los cuales cerca de 4 de ellos, requieren atención prioritaria debido a su actual estado. La comunidad local también ha contribuido con material afirmado para mejorar las condiciones en algunos puntos del recorrido.