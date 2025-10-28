En el Quindío se han registrado 28 emergencias en lo que va del mes de octubre

Armenia

Y es que en los últimos días ha sido evidente el incremento de las lluvias por eso el director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo del departamento, Jaider Hidalgo entregó un balance con corte al 26 de octubre.

Precisamente informó que en general se han presentado 28 emergencias relacionadas con crecientes súbitas, caídas de árboles, remociones en masa, accidentes de tránsito, daños viales, incendios estructurales y de cobertura vegetal.

Explicó que tres de viviendas han sido destruidas en su totalidad, 10 resultaron averiadas y se presentaron 48 personas afectadas entre ellas 28 adultos y 10 menores de edad.

“28 emergencias, estas son que comprenden las crecientes súbitas, las caídas de árboles, vendavales, remociones en masa, accidentes de tránsito, daños viales, algo para resaltar o resaltar no. En estos momentos ya no podemos decir los municipios más afectados porque han sido todos teniendo solamente como único municipio que no ha tenido afectaciones en el mes de octubre por emergencia el municipio de La Tebaida", mencionó.

Enfatizó que el único municipio que no ha registrado novedades durante este mes es el de La Tebaida y los más afectados fueron Montenegro, Córdoba y el municipio de Génova.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

En cuanto a este fin de semana entre los días 25 y 26 de octubre destacó que se registraron remociones en masa en los municipios de Córdoba y Pijao apoyados por la maquinaria amarilla de la gobernación departamental.

“Asimismo los días 25 y 26, tuvimos remociones en masa en el municipio de Córdoba, las cuales vamos a atender de forma inmediata. En el municipio de Pijao, pues la misma carretera que conduce llamada Carniceros que conduce entre el municipio de Córdoba y el municipio de Pijao, pues tuvimos unas remociones en masa, unos deslizamientos, los cuales algunos fueron atendidos por la maquinaria del municipio de Pijao y otra pues la maquinaria que tenemos nosotros de la unidad departamental para la gestión del riesgo", informó.

Entregó recomendaciones a la comunidad en general como en el caso de las viviendas revisar constantemente las canaletas con el fin de evitar su represamiento en medio de las lluvias.

“Queremos darle recomendaciones a las personas y no está de más mencionarles que nos alejemos un poco cuando tenemos terrenos los que puedan ser usados como pararrayos frente al tema de las lluvias. Hemos tenido ya lluvias eléctricas acá en el departamento del Quindío y no queremos tener algún tipo de tragedia como tal”, dijo.

Añadió: “Segundo, tener en cuenta que para las viviendas hay que mantener los bajantes, canales, canaletas limpios para evitar inundaciones en todas y cada una de las viviendas de nuestro hermoso territorio”.

Fue claro que estar preparados hace la diferencia y por eso lo clave del monitoreo en los diferentes municipios del departamento.