Alcalde de Dosquebradas rindió cuentas del 2025 y destaca inversión superior a $268 mil millones

Pereira

En un acto público de rendición de cuentas, el alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez Naranjo, presentó los resultados de su segundo año de gobierno bajo el lema “Dosquebradas se Transformó”, destacando una inversión que supera los $268 mil millones destinados a infraestructura, movilidad, proyección internacional, programas sociales, seguridad, sostenibilidad y fortalecimiento institucional.

Inversión en infraestructura y movilidad

Entre los proyectos más importantes se encuentran la Planta de Agua Potable San José, que permitirá por primera vez garantizar agua propia para la ciudad; la nueva sede de la Secretaría de Tránsito y Movilidad ubicada en el edificio Moretti Plaza; y más de 3.300 metros cuadrados pavimentados en sectores como La Alameda, Servientrega, El Carbonero y Piamonte.

El Cuerpo Oficial de Bomberos amplió su pie de fuerza de 9 a 17 unidades, con proyección a 28 para 2026, fortaleciendo la atención de emergencias.

Lea también: Secretaría de Tránsito de Dosquebradas cambia de sede tras 25 años en la Alcaldía

Inversión social, programas comunitarios y seguridad

En atención social, la administración entregó 4.100 paquetes alimentarios a 820 adultos mayores, invirtió más de $1.600 millones en Centros Vida y ofreció 2.250 atenciones integrales a habitantes de calle a través de la estrategia Dignificando con el Corazón.

Se implementaron tres nuevos Puntos Púrpura para la atención a mujeres víctimas de violencia. En educación, el municipio garantizó alimentación para 16.000 estudiantes, invirtió $2.000 millones en mejoramiento de instituciones educativas y entregó 21.703 kits escolares.

En seguridad, se reportó una disminución del hurto: 39 % a personas, 38 % al comercio, 19 % a vehículos y 8 % en extorsiones, con 775 capturas, y recuperación de 184.480 m2 de espacio público.

Agua y ambiente

En agua y saneamiento, Serviciudad renovó 4.866 metros lineales de redes de acueducto y construyó 209 metros lineales de nuevos colectores, con inversiones superiores a $5.000 millones. La estrategia Dosquebradas Limpia, Segura e Innovadora permitió rehabilitar 410 puntos críticos, dignificar el trabajo de 128 recicladores y gestionar 50.000 toneladas de residuos en el relleno sanitario.

Le puede interesar: Orden judicial en Pereira suspende el proceso para elegir contralor de Risaralda