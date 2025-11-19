Orden judicial en Pereira suspende el proceso para elegir contralor de Risaralda

En las últimas horas, el proceso para elegir al próximo Contralor Departamental de Risaralda (2026-2029) quedó suspendido por orden del Juzgado Doce Penal Municipal de Pereira; esto ocurrió luego de admitir una acción de tutela presentada por Perches Giraldo Campuzano, uno de los aspirantes al cargo.

Según el documento judicial, el accionante alegó que la Asamblea de Risaralda y la Universidad de Cartagena, encargada del concurso de méritos, habrían vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.

Tras revisar la solicitud, el despacho concluyó que existen argumentos suficientes y un riesgo real de que la eventual vulneración no pueda ser reparada si el proceso continúa mientras se resuelve la tutela.

Por esa razón, el juzgado accedió a la medida cautelar y ordenó la suspensión inmediata del concurso público, mientras se estudia el fondo de la demanda, decisión que de inmediato fue notificada a la Asamblea Departamental y a la Universidad de Cartagena.

Pablo Giordanelli, presidente de la Asamblea, confirmó la noticia.

“La tutela ordena suspender de manera temporal el proceso y solicita a la universidad otra información. Ya digamos lo que es tanto a la asamblea como a la universidad por un tema de una reclamación de uno de los candidatos que estaba concursando, y va enfocada, sobre todo, a ese punto de la reclamación. Nosotros vamos a enviar la información que nos requiera el juzgado y siempre muy respetuoso de todas las acciones judiciales.”

Además, la jueza que admitió la tutela, le dio un plazo de un día al presidente de la Asamblea de Risaralda para enviar al despacho el listado de aspirantes que han superado las etapas del proceso, junto con sus números telefónicos y correos electrónicos, con el fin de vincularlos formalmente al trámite judicial.