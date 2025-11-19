Secretaría de Tránsito de Dosquebradas cambia de sede tras 25 años en la Alcaldía

Pereira

La Secretaría de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas iniciará operaciones en una nueva sede, ubicada en el edificio Moretti Plaza, en el barrio Milán a partir del martes 25 de noviembre.

La mudanza representa un cambio estructural para la entidad, que pasará de un espacio de 130 metros cuadrados a una sede de 1.100 metros cuadrados, destinada a mejorar las condiciones de atención ciudadana y el entorno laboral para los cerca de 120 funcionarios y contratistas.

Yeison Palacio, secretario de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, explicó que la inversión fue superior a los $10.400 millones.

“La Alcaldía avanza en su plan de modernización de las dependencias municipales, pensando tanto en el bienestar de los colaboradores como en mejorar la atención a la comunidad. Este traslado es un paso enorme en ese propósito”, explicó Palacio.

La nueva sede contará con un punto único de recaudo bancario, lo que permitirá a los usuarios realizar trámites y pagos sin desplazamientos adicionales, en busca de una atención más ágil y eficiente.

Foto: Alcaldía de Dosquebradas

Otro de los avances será la apertura del Archivo Central, un espacio diseñado para la organización y conservación documental bajo normas nacionales, lo que permitirá una mejor gestión administrativa y optimizar la respuesta a los ciudadanos. Hasta ahora, la documentación reposaba distribuida en tres puntos diferentes del municipio.

El traslado a la nueva sede generará la suspensión de los servicios de la Secretaría de Tránsito y Movilidad desde este jueves 20 hasta el lunes 24 de noviembre, retomando la atención a los usuarios el martes 25 de noviembre.

Dato Adicional

La Secretaría de Tránsito confirmó que durante el 2025 ha alcanzado una ejecución presupuestal del 86 % de los $3.943 millones asignados, logrando una reducción superior al 40 % en accidentalidad, la dotación de nuevos vehículos y equipos para los agentes, la instalación de 150 señales verticales, la intervención de 2.500 metros cuadrados en señalización horizontal y la formación de 84 patrulleros escolares, acciones que fortalecen la seguridad y la educación vial del municipio.

