Traficantes se hacían pasar por lavadores de carros para vender drogas en empaques de dulce en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló dos bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes en entornos escolares de Bosa y Suba.

Según informaron, fueron capturadas 11 personas de la banda delincuencial “La Esperanza” que operaba en Bosa y se dedicaban a distribuir bazuco y marihuana en parques y zonas de tolerancia, incluso camuflados en envolturas de dulces.

Asimismo, señalaron que 12 integrantes de la banda delincuencial “Perseo” fueron capturados por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Estas personas según las investigaciones vendían estupefacientes en parques y alrededores de centros educativos en suba y utilizaban la fachada de cuidadores y lavadores de carros para evitar el control de las autoridades.

“Según la investigación, estas personas son responsables de cinco homicidios. Cerca del 19% de los homicidios en Bogotá en el último año tienen que ver con microtráfico con peleas de bandas dedicadas al microtráfico por eso la importancia de luchar contra este delito. Estas organizaciones producían rentas cercanas a los 200 millones de pesos al mes que obviamente llevaban a alimentar esa operación criminal”, señaló el alcalde Carlos Fernando Galán.

Finalmente, destacó que en lo corrido de este año las autoridades han capturado a mas de 6 mil personas por delitos similares al tráfico de estupefacientes que generan violencia en los diferentes territorios de la ciudad.

“Es un gran resultado, es un resultado importante que nos debe llevar a seguir trabajando para ese esfuerzo de desarticular todos aquellos que estén dedicados a tratar de vender droga a menores de edad”, concluyó.

