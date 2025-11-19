Bogotá estrena dos nuevas rutas que conectarán las localidades de Suba, Chapinero y Usaquén

Con la apertura de la Avenida El Rincón, desde este 18 de noviembre entran en operación dos nuevas rutas TransMiZonal que buscan mejorar la movilidad en las localidades de Suba, Chapinero y Usaquén.

La empresa Transmilenio informó que se trata de los servicios CA164 Suba Tibabuyes – Porciúncula y BC165 Suba Rincón – Unicentro, que beneficiarán a más de 13.000 usuarios al día.

Asimismo, señaló que las rutas fueron diseñadas con base en estudios técnicos y peticiones ciudadanas, y permitirán nuevas conexiones con la troncal Suba en la estación Niza – Calle 127 y con la troncal Norte en la estación Calle 127 – L’Oréal París.

Horarios de operación

• CA164 Suba Tibabuyes – Porciúncula:

Lunes a viernes de 4:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

• BC165 Suba Rincón – Unicentro:

Lunes a viernes de 4:30 a.m. a 8:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Sábados de 5:00 a.m. a 7:30 p.m.

Domingos y festivos de 5:00 a.m. a 7:30 a.m.

TransMilenio recordó que las rutas CA134 y CK122 seguirán operando por la Avenida El Rincón.

¿Cuándo entregaron la Avenida El Rincón?

Después de casi 5 años, este jueves 13 de noviembre por fin se entregó todo el proyecto de la Avenida El Rincón que va desde la avenida Boyacá con calle 127 hasta la Carrera 91, en el norte de Bogotá.

Este corredor, que hace parte de las obras de valorización cobradas en 2013, sufrió varios retrasos por problemas de deslizamientos de tierra, de tuberías y de adquisición de predios.

“Aún cuando llegamos que faltaba más o menos 35% de la obra pudimos avanzar en resolver los problemas ahí con diferentes actores del Distrito” aseguró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Esta obra beneficia a más de 1 millón 200 mil personas de la localidad de Suba que mejorarán su calidad de vida ahorrándose aproximadamente 30 minutos de viaje.