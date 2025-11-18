Más de 50 rescatistas siguen buscando a personas desaparecidas por crecientes súbitas en Silvania

En un nuevo balance preliminar sobre la emergencia en Silvania emitido desde la gobernación, tras las dos crecientes súbitas que afectaron el casco urbano y la vereda El Hato, el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel confirmó que la situación comprometió a cinco personas, entre ellas un adulto mayor fallecido, una mujer que logró escapar del vehículo arrastrado por la corriente y tres personas que continúan desaparecidas, entre ellas una joven de 16 años.

Desde la Gobernación de Cundinamarca, aseguraron que la primera creciente súbita se produjo en el barrio La Esperanza, donde cinco viviendas resultaron afectadas sin reporte de desaparecidos.

Después de esto, se registró un segundo episodio en la vereda El Hato que arrastró un vehículo con cinco ocupantes. Una persona logró salir por sus propios medios y fue atendida en el hospital municipal.

Posteriormente, confirmó que fue hallado el cuerpo sin vida del señor Segundo Villota, adulto mayor.

Según la entidad, las tres personas que siguen siendo buscadas fueron identificadas como Ana Lucía Villota Escandón, Teresa Escandón y Manuela Sofía Villota Escandón, quien es la menor de 16 años.

El gobernador indicó que actualmente 55 integrantes de los organismos de respuesta, entre ellos diez expertos en búsqueda y rescate, continúan trabajando en terreno.

Asimismo, señaló que las labores se concentran tanto en el cauce de las quebradas Yayata y Guachumí–río Chocho, como en el casco urbano y en los sectores veredales afectados por la lluvia torrencial.

Finalmente, destacaron que el Puesto de Mando Unificado (PMU) sesiona de manera permanente acompañará esta búsqueda, con el apoyo de Bomberos Silvania, Bomberos Fusagasugá, Bomberos Cachipay, la Subestación de Tibacuy, la Alcaldía Municipal, el Comité de Gestión del Riesgo y unidades de la Cruz Roja Colombiana que ya se encuentran desplegadas en este sector.

También le puede interesar: Demandan a la Gobernación de Cundinamarca por aplicar descuentos en matrículas vehiculares