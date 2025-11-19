Siguen las emergencias por las lluvias en Antioquia: Dabeiba y Puerto Triunfo reportan afectaciones

Las lluvias no dan tregua en Antioquia y en las últimas horas volvieron a provocar emergencias en dos municipios. En Dabeiba, en el occidente del departamento, un nuevo desprendimiento de lozas y material en la vía central obligó a activar los protocolos de riesgo y a detener nuevamente la movilidad en este corredor clave.

Las autoridades ordenaron el cierre total de la vía, la limpieza del caudal y la demolición de las zonas en riesgo, mientras se adelanta una nueva inspección técnica para evaluar la estabilidad del terreno.

Un comité técnico se reunirá este miércoles 19 de noviembre para definir las obras definitivas que deberá ejecutar la concesión Autopistas Urabá. Por ahora, por seguridad, nadie debe transitar por el sector.

Otras emergencias

En Puerto Triunfo la situación también es crítica, varias veredas siguen inundadas, con pérdidas en enseres y cultivos. La Gobernación de Antioquia anunció el envío de 220 kits de alimentos y aseo para las comunidades más afectadas.

Solo este fin de semana, nueve municipios estaban en alerta roja por riesgo de inundaciones: Caucasia, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Segovia, Urrao, Vigía del Fuerte, Frontino y Murindó.

Estamos donde los Antioqueños nos necesiten: con apoyo de la @DefensaCivilCo, enviamos 220 kits de alimentos y aseo para las familias que sufren por la temporada de lluvias en Puerto Triunfo. Solidaridad y apoyo firme para nuestros paisanos. pic.twitter.com/Amedzw7SJU — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 17, 2025

La actualización del riesgo ya fue enviada a los coordinadores municipales para que activen sus planes de contingencia y mantengan vigilancia constante sobre los afluentes.

Finalmente, las autoridades departamentales pidieron a la ciudadanía estar atenta a las alertas y reportar cualquier situación de riesgo mientras continúan las lluvias en buena parte del territorio antioqueño.