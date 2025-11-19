Niño de 3 años murió en un deslizamiento de tierra en Tarazá

Tarazá, Antioquia

Un niño de 3 años murió en la madrugada de este martes 18 de noviembre en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, luego de que un deslizamiento de tierra provocara el colapso total de una vivienda en el asentamiento conocido como Las Torres.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), la emergencia fue causada por las fuertes lluvias de las últimas horas, que saturaron el terreno y generaron una inestabilidad que terminó arrastrando la estructura donde vivía una pareja junto al menor, quien falleció en el lugar.

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo reportó que el deslizamiento afectó dos viviendas. Además, los padres del menor, que se encontraban en la zona sufrieron lesiones y recibieron atención inmediata; ambos se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades adelantan evaluaciones para determinar el nivel de riesgo en el asentamiento Las Torres, un territorio ocupado de manera irregular y catalogado por la Alcaldía de Tarazá como zona de alto riesgo, mientras las fuertes lluvias continúan, lo que podría generar nuevas emergencias.

Otras emergencias por las lluvias

Este nuevo caso vuelve a encender las alarmas en Antioquia, donde en menos de una semana dos menores han perdido la vida por emergencias asociadas a la temporada invernal. El hecho más reciente ocurrió en Copacabana, donde una niña de 6 años murió sepultada tras el desplome de una vivienda.

Las autoridades departamentales reiteraron el llamado a las comunidades asentadas en laderas o terrenos inestables para que reporten cualquier señal de amenaza y acaten de inmediato las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo.