Precio del café para el día de HOY en Colombia, 19 de noviembre de 2025: esto presentó la FNC

La Federación Nacional de Cafeteros es una de las entidades más importantes del país por el cubrimiento y representación que le otorga al sector caficultor de Colombia. A su vez, la FNC se encarga de proporcionarle a estos gremios las herramientas necesarias para que el cultivo sea de calidad.

Es por ello que, diariamente, esta federación se encarga de publicar distintos balances acerca del comportamiento del café en el mercado.

Precio del café para el día de hoy en Colombia

Para este 19 de noviembre, el precio que estableció para el café la Federación Nacional de Cafeteros, fue de 2,812,000 COP. Representando una caída significativa, ya que el día de ayer, 18 de noviembre, se cotizó en 2,917,000 COP. Esto quiere decir que, la disminución fue de $105.000 pesos.

Asimismo, el precio del pergamino contenido no ha cambiado en los últimos meses, pues su precio se sigue fijando en 10.000 kg/COP. Hasta el momento, en ninguno de los informes publicados a diario (en donde también se muestra el precio del día del café), se muestran actualizaciones recientes en el informe que se publica.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 1️⃣9️⃣ de noviembre 👉🏽https://t.co/7mfykA4knX pic.twitter.com/0HgK9LzNHf — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) November 19, 2025

Precio del café en dólares

Investing presenta indicadores económicos en tiempo real sobre productos e insumos. Asimismo, realiza estudios y artículos financieros en cuanto al mercado internacional, analizando, a su vez, la cotización de las divisas de varias monedas del mundo, como el euro y el dólar.

Por lo tanto, según Investing, para este 19 de noviembre, el precio del café en dólares se estableció en 406,80 USD, representando una disminución importante del 2,06%, es decir, una caída de 8,55 USD.

Precio del café en las principales ciudades del país

El precio que se establezca para el café, dependerá de lo establecido por la Federación Nacional de Cafeteros en su informe diario, siendo así, este es el precio del café en las principales ciudades de Colombia para este 19 de noviembre:

ARMENIA: Carga 2,812,500 – Kilo 22,500 – Arroba 281,250

Carga 2,812,500 – Kilo 22,500 – Arroba 281,250 BOGOTÁ: Carga 2,811,250 – Kilo 22,490 – Arroba 281,125

Carga 2,811,250 – Kilo 22,490 – Arroba 281,125 BUCARAMANGA: Carga 2,810,875 – Kilo 22,487 – Arroba 281,088

Carga 2,810,875 – Kilo 22,487 – Arroba 281,088 BUGA: Carga 2,813,250 – Kilo 22,506 – Arroba 281,325

Carga 2,813,250 – Kilo 22,506 – Arroba 281,325 CHINCHINÁ: Carga 2,812,375 – Kilo 22,499 – Arroba 281,238

Carga 2,812,375 – Kilo 22,499 – Arroba 281,238 CÚCUTA: Carga 2,810,375 – Kilo 22,483 – Arroba 281,038

Carga 2,810,375 – Kilo 22,483 – Arroba 281,038 IBAGUÉ: Carga 2,811,625 – Kilo 22,493 – Arroba 281,163

Carga 2,811,625 – Kilo 22,493 – Arroba 281,163 MANIZALES: Carga 2,812,375 – Kilo 22,499 – Arroba 281,238

Carga 2,812,375 – Kilo 22,499 – Arroba 281,238 MEDELLÍN: Carga 2,811,625 – Kilo 22,493 – Arroba 281,163

Carga 2,811,625 – Kilo 22,493 – Arroba 281,163 NEIVA: Carga 2,810,750 – Kilo 22,486 – Arroba 281,075

Carga 2,810,750 – Kilo 22,486 – Arroba 281,075 PAMPLONA: Carga 2,810,500 – Kilo 22,484 – Arroba 281,050

Carga 2,810,500 – Kilo 22,484 – Arroba 281,050 PASTO: Carga 2,810,500 – Kilo 22,484 – Arroba 281,050

Carga 2,810,500 – Kilo 22,484 – Arroba 281,050 PEREIRA: Carga 2,812,375 – Kilo 22,499 – Arroba 281,238

Carga 2,812,375 – Kilo 22,499 – Arroba 281,238 POPAYÁN: Carga 2,812,625 – Kilo 22,501 – Arroba 281,263

Carga 2,812,625 – Kilo 22,501 – Arroba 281,263 SANTA MARTA: Carga 2,814,125 – Kilo 22,513 – Arroba 281,413

Carga 2,814,125 – Kilo 22,513 – Arroba 281,413 VALLEDUPAR: Carga 2,811,750 – Kilo 22,494 – Arroba 281,175

